Le transfert de Niels Nkounkou connaît un nouveau rebondissement. L’entraineur de l’ASSE, Laurent Batlles, a pris une décision forte le concernant.

ASSE : Laurent Batlles rappelle Niels Nkounkou en renfort

Malgré son envie d’aller voir ailleurs cette saison, Niels Nkounkou est toujours bloqué à l’ASSE. Le club a même pris une nouvelle décision concernant sa situation. Absent du groupe stéphanois lors des deux premières journées de Ligue 2, il a fait son retour et pourrait jouer le match contre Quevilly-Rouen, samedi. L’annonce a été faite par Laurent Batlles, en conférence de presse d’avant-match. Il avait dû se passer du défenseur latéral gauche, en prévision de son transfert à l’Eintracht Francfort.

Mais les négociations traînent depuis des semaines et le piston (6 buts, 7 passes décisives en 20 matchs la saison dernière) manque énormément à l’équipe de l’ASSE. Le coach des Verts a alors décidé de l'aligner après les deux défaites de son équipe. « Je n’ai pas la possibilité de me priver de joueurs qui peuvent apporter quelque chose à l’équipe. J’ai beaucoup discuté avec lui et je souhaite qu’il soit prêt à jouer, si je le mets sur le terrain », a annoncé Laurent Batlles, jeudi en conférence de presse d'avant-match.

Le transfert de Niels Nkounkou mis en attente

Le retour de Niels Nkounkou met-il fin définitivement à son transfert cet été ? Pas du tout. Cependant, c'est un signal fort transmis à l'Eintracht Francfort, dont les premières offres ont été jugées insuffisantes et repoussées. L'une de ses propositions avoisinait les 6 millions d'euros. Le journaliste Christopher Michel, spécialisé sur le club de Francfort, confirme de son côté que le club de Bundesliga campe sur sa position et n'a pas transmis une troisième offre. Ainsi, le départ de l'international Espoir français est au point mort.

Transféré définitivement d’Everton en juin, Niels Nkounkou est lié aux Verts jusqu’en 2026. Le club ligérien n’a donc pas de pression pour vendre à un prix en dessous de ses attentes. Il faut rappeler que l'ASSE a déboursé 2,5 millions d'euros pour lever l'option d'achat du natif de Pontoise. Et ce n'est pas tout, elle devra reverser 30% de la plus-value sur le prochain transfert du joueur, à Everton.