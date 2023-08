Pour le déplacement à Lens ce week-end, le Stade Rennais acte le retour de deux cadres. De son côté, Nemanja Matic postule dans le groupe.

Stade Rennais : Ludovic Blas et Adrien Truffert de retour face à Lens

C'est la bonne nouvelle du jour au Stade Rennais. À deux jours d'affronter la solide équipe du RC Lens pour le compte de la 2e journée de Ligue 1, le Stade Rennais acte le retour de deux cadres de son effectif. Touché à la cheville lors de la préparation estivale face à Wolverhampton et absent face au FC Metz le week-end dernier, Adrien Truffert réintègre le groupe de Bruno Genesio et postule à une place de titulaire.

De son côté, Ludovic Blas est de retour après sa suspension face à Metz. L’ancien joueur du FC Nantes va ainsi connaître ses premières minutes, en rencontre officielle, sous le maillot du Stade Rennais. À noter que Martin Terrier est toujours en phase de réthlétisation depuis sa rupture des ligaments croisés contractée le 2 janvier dernier. Aucune date de retour n’a pour le moment été communiquée par le staff.

Nemanja Matic déjà dans le groupe

Seulement quelques jours après son arrivée au Stade Rennais, l'international serbe Nemanja Matic, postule déjà dans le groupe de Bruno Genesio face au RC Lens. Il est prêt, et a déjà pu s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers, mais devrait néanmoins débuter la rencontre sur le banc.

Le transfert de Nemanja Matic à Rennes montre le cap franchi par le SRFC ces dernières années. Il a fallu seulement quelques semaines pour boucler l'arrivée de l'expérimenté milieu de terrain. Et rien n'était joué d'avance, car José Mourinho comptait encore sur lui cette saison. Surtout qu'on ne peut pas dire que son premier exercice se soit mal déroulé avec les Giallorossi, lui qui a cumulé 50 matchs, 2 buts et 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais c'est bien la nouvelle dimension du club et vivre une expérience en France qui auraient été les éléments déclencheurs.