Annoncé en instance de limogeage après la défaite du FC Nantes face à Toulouse, Pierre Aristouy a répondu à la rumeur sur son avenir.

Mercato FC Nantes : Kita songerait à Antonetti à la place d'Aristouy

Sauvé de justesse de la relégation à la dernière journée du championnat la saison dernière, le FC Nantes a mal entamé le nouvel exercice. Les Canaris ont été défaits par Toulouse FC à la Beaujoire (1-2), lors de la première journée de Ligue 1. Avant cette défaite, Pierre Aristouy était dans le collimateur de la direction du club, en raison de la préparation estivale qu’elle n’aurait pas appréciée. L’équipe de Pierre Aristouy n’avait gagné qu’un seul des cinq matchs amicaux disputés.

Bien que son contrat ait été prolongé jusqu’en 2025, grâce au maintien du FCN dans l'élite, le coach de 43 ans serait sur un siège éjectable. Selon les rumeurs de transferts, Waldemar Kita a tenté de recruter Christophe Galtier pour le remplacer, mais l’ancien coach du PSG a décliné l’offre. D'après Télénantes, le président du FC Nantes songe désormais à Frédéric Antonetti, libre de tout contrat depuis son départ du RC Strasbourg.

Pierre Aristouy ne se sent pas menacé d'éviction

Interrogé en conférence de presse sur son avenir à la tête du staff technique du FC Nantes, Pierre Aristouy a démenti l’idée de son éviction. « J’ai envie de considérer que ça n'a pas de sens, au regard de la confiance qui m'a été accordée il y a peu de temps », a -t-il répondu, faisant référence à la prolongation de son contrat de deux ans. « Je suis touché par les rumeurs qui me clouent déjà au pilori. C'est prématuré ! Il est difficilement possible de faire autrement si on veut déstabiliser un groupe et un entraineur », a-t-il regretté, tout en avouant qu’il n’a parlé ni à Franck Kita (directeur général) ni à Waldemar Kita (président du club) au téléphone cette semaine.

Pour rappel, Piere Aristouy a succédé à Antoine Kombouaré le 9 mai dernier, avec pour mission de sauver le club alors menacé de relégation en Ligue 2. Il avait dirigé 4 matchs, pour une victoire, un nul et 2 défaites, mais avait tout de même réussi à maintenir le FC Nantes en Ligue 1.