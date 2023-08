Annoncé sur le départ à Montpellier, Elye Wahi n'a toujours pas quitté le club, ce qui pourrait bien faire les affaires du RC Lens, qui doit se renforcer.

Mercato RC Lens : Elye Wahi est très intéressé par le projet lensois

Convoité par de nombreux clubs ces dernières semaines, notamment par le RC Lens et West Ham, Elye Wahi veut quitter le Montpellier HSC dès cet été, pour passer un cap dans sa carrière. Le RCL, qui cherche désépérement un remplaçant à Loïs Openda, parti au RB Leipzig, pourrait bien profiter de cette belle opportunité pour son offrir son nouvel attaquant. Du côté du joueur, un départ dans le Pas-de-Calais n'est pas non plus à exclure dans les prochains jours.

Si l'on en croit les informations de Foot Mercato, Elye Wahi est très intéressé à l'idée de disputer la prochaine Ligue des Champions avec le RC Lens. Le joueur veut quitter Montpellier cet été, et cherche une porte de sortie. Pour le moment, le RCL, bien qu'il n'ait pas fait d'offre concrète, affiche plus de garanties que le club londonien, qui traîne à manifester un réel intérêt au MHSC. Le Racing va donc rapidement devoir sortir le chéquier pour tenter de réaliser ce très gros coup du mercato estival.

Le RC Lens veut mettre 30 millions d'euros sur Elye Wahi

À seulement 20 ans, Elye Wahi sort d'une très belle saison avec le Montpellier HSC (19 buts, 6 passes décisives), et pourrait bien être le grand attaquant recherché par Franck Haise. Ainsi, les Lensois, qui ont récupéré presque 40 millions d'euros avec la vente de Loïs Openda, pourraient réinvestir une très grande partie de cet argent pour faire venir l'international espoir dans le nord de la France. Une offre de 30 millions d'euros est évoquée.

Néanmoins, bien que la piste soit alléchante, Elye Wahi n'est pas le seul attaquant suivi par le RC Lens. En effet, les Sang et Or s'intéressent également à Hugo Ekitike, qui souffre de la forte concurrence offensive en attaque au PSG. Plusieurs pistes sont donc à l'étude par les dirigeants lensois, qui vont devoir s'activer rapidement, alors qu'il reste un peu plus de 10 jours avant la fin du mercato estival.