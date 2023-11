Après la large victoire contre Clermont en Ligue 1, le RC Lens peut se tourner vers Arsenal et la Ligue des Champions. Franck Haise a déjà prévenu ses joueurs.

RC Lens : Franck Haise attend une équipe parfaite contre Arsenal

Qui pouvait prédire que le RC Lens aurait 5 points après 4 journées de Ligue des Champions ? Pas grand monde, c'est certain. Pourtant, le club artésien fait honneur à la France, avec en prime un exploit fabuleux contre Arsenal à Bollaert (2-1, 3 octobre dernier). Les deux équipes vont se retrouver, cette fois pour la confrontation retour mercredi prochain.

Et si les Sang & Or sont parvenus à l'emporter à l'aller, Franck Haise pense que la moindre erreur sera payée chère. L'entraîneur du RC Lens espère avoir « la capacité d’embêter cette équipe », tout en concédant auprès de Canal + qu'un club du calibre d'Arsenal « ne laisse pas de places à l’approximation ». Le club artésien devrait pouvoir compter sur un groupe au complet, avec Elye Wahi. Et ce, malgré son carton rouge reçu contre Clermont (0-3) samedi en Ligue 1.

Arsenal en forme avant d'affronter le RC Lens

Quelle est la forme des deux clubs avant leur duel ? Force est de constater que les deux sont sur un bon rythme. Le RCL reste sur 3 victoires lors des 4 derniers matchs de Ligue 1, ce qui lui a permis de s'accrocher au top 5. Les hommes de Franck Haise ne sont qu'à une longueur de Reims, cinquième qui se déplace à Rennes dimanche.

De son côté, Arsenal affrontera les Sang-et-Or avec le statut de leader de Premier League. Les Gunners restent sur 2 victoires consécutives en championnat, contre Burnley (3-1) et Brentford (0-1) samedi. Auparavant, la bande à Mikel Arteta s'était inclinée chez l'un des adversaires du PSG en Ligue des Champions, Newcastle (1-0, 4 novembre dernier). Le coach espagnol devrait, là aussi, compter sur un groupe fourni pour accueillir au mieux le RC Lens.