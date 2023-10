Héros du succès du RC Lens face à Arsenal (2-1) ce mardi en Champions League, l’attaquant français Elye Wahi a fait une déclaration lunaire après le match.

Elye Wahi : « personne ne pourra nous arrêter »

Après la victoire exceptionnelle du RC Lens face à Arsenal de Mikel Arteta, ce mardi soir, pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Elye Wahi, buteur et passeur décisif, a savouré au micro de RMC Sport. Nommé homme du match, l’attaquant de 21 ans pense qu’après cet exploit face aux Gunners, plus personne ne pourra stopper les Sang et Or, qui occupent pourtant la 15e place au classement du championnat.

« On a fait un gros match. Ce qu'on a fait ce soir est exceptionnel. On a fait un match plein. On a joué les coups à fond comme le coach nous avait dit. Depuis le match à Séville, on a eu le déclic et notre saison est lancée depuis ce match là, personne ne pourra nous arrêter », a prévenu l’international espoir français, qui a aussi tenu à rendre hommage au public lensois venu nombreux au Stade Bollaert.

Elye Wahi dédie cette folle victoire au public du Stade Bollaert

Buteur décisif pour le RC Lens face à Arsenal, Elye Wahi a dédié son but et son trophée d'homme du match, ainsi que cette folle victoire au public du Stade Bollaert. « Les entendre crier, les voir heureux, c'est tout ce que je voulais. Et je suis heureux aujourd'hui. J'ai eu les frissons. Je suis très content et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée, car on a fait un gros match (...) C'est une belle soirée, j'espère en revivre d'autres. C'est une dinguerie, comme on dit », s’est enflammé le protégé de coach Franck Haise au micro de Canal+ Foot.