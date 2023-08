Le mercato s’emballe au FC Lorient. Après le transfert d’Ibrahim Koné en Espagne, les Merlus ont officialisé le départ d'un ailier, ce lundi.

Mercato FC Lorient : Yoann Cathline prêté à Almere City

Le FC Lorient a transféré son attaquant Ibrahima Koné à l’UD Almeria, la semaine dernière. Selon Transfermarkt, le club breton a touché 7,5 millions dans la transaction. Ce lundi, c’est le départ de Yoann Cathline (21 ans) que les Merlus ont rendu officiel. Annoncé depuis la semaine dernière, le départ de l’ailier gauche du FCL était imminent. L’ASSE était même parmi les clubs désireux de l’accueillir sous la forme d’un prêt. Finalement, c’est aux Pays-Bas que le jeune joueur a été prêté.

« Après une première saison de Ligue 1 avec le FC Lorient, Yoann Cathline est prêté un an sans option d’achat à Almere City, club de première division hollandaise. Le FC Lorient lui souhaite de vivre une belle saison en Eredivisie », a indiqué le FC Lorient dans un communiqué officiel.

Almere City s'enflamme pour Yoann Cathline

Le club néerlandais a également confirmé l’arrivée de sa nouvelle recrue sur son site internet. Almere City s’enflamme même déjà pour le jeune français. « Yoann Cathline est un attaquant polyvalent qui peut évoluer à la fois au poste d'ailier gauche et d'ailier droit », se réjouit le club néerlandais. Le directeur technique, Johan Hansma, apprécie également le profil de la pépite arrivée de Lorient. « Yoann est un ailier rapide et agile avec de la profondeur et de la créativité. Son arrivée nous offre plusieurs options offensives. »

Pour rappel, l’ancien Guingampais a pris part à 23 matchs (11 fois titulaire) en Ligue 1 avec les Merlus la saison dernière. Il avait également inscrit 2 buts en 3 rencontres en Coupe de France.