Avec deux défaites pour les deux premiers matchs de la saison, l'ASSE doit vite réagir et explore plusieurs pistes, dont celle menant à Yoann Cathline.

Mercato ASSE : Les Verts s'intéressent à Yoann Cathline

Avec un seul petit but inscrit en deux matchs, qui plus est sur penalty, on ne peut pas dire que l'attaque stéphanoise performe en ce début de saison. Pour inverser la tendance, l'ASSE pourrait accueillir un nouvel attaquant dans les prochaines semaines. Pour compléter son secteur offensif, les Verts pensent notamment à Yoann Cathline, qui a rejoint le FC Lorient il y a un an, comme l'indique Mohamed Toubache-Ter.

À seulement 21 ans, Yoann Cathline a des qualités indéniables sur son aile gauche. Le jeune joueur est plutôt rapide, et dispose déjà d'une belle expérience, que ce soit en Ligue 2 ou même en Ligue 1, puisque l'ancien attaquant de l'EAG a disputé pas moins de 23 rencontres dans l'élite avec les Merlus la saison passée. Cependant, le joueur pèche encore au niveau des statistiques, lui qui n'a marqué qu'un but, et délivré une seule passe décisive la saison passée avec le FC Lorient.

Sainté n'est pas seul sur Yoann Cathline

En quête de renforts offensifs pour garnir son attaque, Laurent Batlles pourrait donc pousser pour enregistrer l'arrivée de Yoann Cathline au plus vite. Cependant, l'ASSE n'est pas seule sur ce dossier, puisque Troyes, Almere et Nijmegen ont déjà formulé leur intérêt pour l'ailier gauche. Les Verts vont donc devoir accélérer pour valider l'arrivée du Lorientais au plus vite, alors que les négociations avancent bien pour Mahmoud Bentayg, qui pourrait arriver dans les prochaines heures.

Auteure d'un début de saison très délicat, l'AS Saint-Etienne n'a donc pas terminé son mercato, et devrait se montrer actif, notamment en attaque, mais également en défense, et sur les côtés. L'arrivée de renforts commence à être urgente à Sainté, qui espère donc boucler, au plus vite, la piste menant à Yoann Cathline.