Désireux de trouver un solide remplaçant à Ludovic Blas, le FC Nantes s'est renseigné sur Yunus Akgün, et ce dossier connaît un nouveau rebondissement.

Mercato FC Nantes : Leicester discute avec Galatasaray pour Yunus Akgün

Il était tout proche de s'engager au FC Nantes, avant que la piste ne soit plus d'actualité. Et si les supporters nantais avaient encore un tout petit espoir de voir Yunus Akgün débarquer en Loire-Atlantique, ces derniers se sont sans doute fait une raison, ce lundi. Selon les informations révélées par Rudy Galetti, Leicester négocie actuellement avec Galatasaray au sujet du jeune ailier turc, et une issue positive pourrait être trouvée dans les prochains jours.

Le journaliste explique que les dirigeants turcs veulent récupérer a minima 10 millions d'euros afin de laisser filer Yunus Akgün, une somme abordable pour le pensionnaire de Championship. Avec l'arrivée du club anglais sur le dossier, il paraît donc hautement improbable de voir le FC Nantes revenir à la charge pour l'attaquant de 23 ans.

La crise s'installe déjà au FC Nantes

En parallèle du mercato estival, le FC Nantes a fait son retour sur les terrains, et la situation est déjà périlleuse. Sur les deux journées disputées, les Canaris ont perdu leurs deux rencontres, d'abord face à Toulouse (2-1) à la Beaujoire le 13 août dernier, puis face à Lille dimanche (2-0). L'avenir de Pierre Aristouy est déjà menacé, et les supporters nantais s'inquiètent à l'idée de vivre une nouvelle saison difficile comme ce fût le cas l'an dernier. Une réaction est donc attendue dès les prochains matchs, même si le calendrier est loin d'être abordable avec les réceptions successives de l'AS Monaco et de l'OM lors des deux prochaines semaines.