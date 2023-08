Avec deux défaites en autant de matchs en Ligue 1, le FC Nantes débute mal sa saison. Le coach, Pierre Aristouy, est soutenu par ses joueurs.

LOSC-FC Nantes : Pedro Chirivella vient à la rescousse de Pierre Aristouy

Les vieux démons resurgissent. Après un maintien acquis lors de la dernière journée de Ligue 1 en juin dernier, le FC Nantes ne voulait pas revivre une telle pression. C'est raté avec deux défaites en autant de matchs. Ce dimanche, les Canaris se déplaçaient en terre lilloise pour effacer le revers à domicile contre Toulouse (1-2). S'ils ont bien résisté, les hommes de Pierre Aristouy ont cédé à l'heure de jeu. L'inévitable Jonathan David, annoncé sur le départ depuis le début de l'été, a ouvert le score en faveur du LOSC (1-0, 66'). Puis Adam Ounas a clos tout suspense en fin de rencontre (2-0, 90+4').

L'exclusion d'Alexsandro (78') aurait pu aider le FCN, mais elle n'a rien changé. Le club des Bords de l'Erdre reste englué en fond de classement après 2 journées. D'après le média Télénantes, Pierre Aristouy serait déjà menacé de limogeage. En interne, le coach de 43 ans ne ferait plus l'unanimité. Pour Pedro Chirivella, capitaine de l'équipe, il est encore trop tôt pour juger : « Je ne la comprends pas trop (la pression sur Aristouy). On est qu'à la deuxième journée de championnat. Et il manque pas grand-chose pour faire basculer les matches » a-t-il lancé dans des propos rapportés par le journaliste Jean-Marcel Boudard (Ouest-France).

Pierre Aristouy également soutenu par Marcel Coco

Si certains joueurs doutaient des capacités de Pierre Aristouy, Pedro Chirivella s'est chargé de leur remettre les pendules à l'heure. Pour le moment, les déclarations vont toutes dans le sens de l'entraîneur nantais. Interrogé après la défaite à Lille, Marcus Coco lui a également apporté son soutien : « On est à fond derrière lui (le coach, ndlr). On sait qu'il va falloir bosser encore plus pour inverser la tendance. On va continuer à respecter les consignes car c'est le mieux à faire pour obtenir des résultats » a-t-il annoncé au micro de Prime Video.

Les joueurs se montrent donc patients. Mais qu'en pensent les dirigeants, et notamment le président Waldemar Kita ? Sa patience a des limites. L'éviction d'Antoine Kombouaré, qui avait pourtant réalisé un beau parcours en Ligue Europa la saison dernière, est un parfait exemple. Le championnat reste l'objectif le plus important pour le dirigeant de 70 ans. S'il a encore le temps, Pierre Aristouy va devoir rapidement trouver des solutions. Sous peine de subir le même traitement que son prédécesseur.