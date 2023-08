À 10 jours de la fin du mercato, l’ASSE a lancé une ultime offensive pour un défenseur de Ligue 2, qui est sur ses tablettes depuis un moment.

Mercato : Saint-Etienne et Kevin Van Den Kerkhof, un intérêt réciproque

L’ASSE a recruté Stéphanois Diarra au FC Lorient, sous la forme d’un prêt, ce lundi, et poursuit son marché. Un mercato qui devrait s’accélérer ces derniers jours. Il y a peu plus de deux semaines, La Mise Au Vert avait révélé une piste de l’ASSE en défense. Elle menait tout droit vers Kevin Van Den Kerkhof du SC Bastia en Ligue 2. Le média avait précisé que les Stéphanois ont fait part de leur intérêt au club corse, pour le défenseur latéral droit. Un intérêt réciproque chez le joueur de 27 ans, malgré des sollicitations en Ligue 1 et à l'étranger, d'après la précision de la source.

Mercato : L'ASSE fait une offre pour Kevin Van Den Kerkhof à Bastia

Ce lundi, Foot Mercato croit savoir que l’AS Saint-Etienne a décidé de boucler rapidement le dossier de l’international algérien (2 sélections), surtout pour colmater ses failles défensives constatées ce début de saison. Selon les informations du média spécialisé, l’ASSE a fait une offre pour l’international algérien Kevin Van Den Kerkhof, tout en indiquant qu’il était convoité par le RC Lens en début de mercato. Titulaire lors des deux premiers matchs du championnat, il était absent samedi à Amiens au stade de la Licorne où les Lions de Furiani se sont inclinés (2-1). Il souffrait d'un pépin physique.

Pour attirer le N°22 bastiais, l’ASSE va devoir se montrer très convaincant, car il est sous contrat jusqu’en 2026 et sa valeur marchande est de 2 M€ selon Transfermarkt. À noter que Kevin Van Den Kerkhof avait délivré une passe décisive lors de la large victoire de Bastia sur Valenciennes (3-0), à la 2e journée.