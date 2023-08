Une nouvelle piste de l’ASSE est révélée au SC Bastia, alors que Niels Nkounkou a décidé de quitter l'AS Saint-Etienne cet été.

Mercato ASSE : Loïc Perrin se prépare à d'éventuels départs

L’ASSE cherche en priorité un joueur offensif polyvalent, comme l’a rappelé Loïc Perrin en conférence de presse, jeudi. « On a ciblé un joueur à vocation offensive pour être large ». Saint-Etienne est aussi en quête du probable successeur de Niels Nkounkou (22 ans). Le défenseur transféré définitivement d'Everton en juin ne veut plus jouer en Ligue 2 et il a engagé le bras de fer avec le club.

Il tente ainsi de forcer son départ de Saint-Etienne avec qui il a pourtant un contrat jusqu’au 30 juin 2026. Le latéral gauche a déjà un accord avec l’Eintracht Francfort, qui doit maintenant convaincre la direction stéphanoise. L’ASSE a déjà repoussé une première proposition estimée à 6 millions d'euros, mais se prépare à une offre irrésistible du club allemand. « Notre boulot, c'est aussi d'anticiper les futurs départs, à n'importe quel poste. Il faut donc regarder des joueurs de partout », a indiqué Loïc Perrin.

Kévin Van Den Kerkhof, nouvelle cible de Saint-Etienne

Le coordinateur sportif des Verts prospecte tous azimuts, depuis que le dossier Antoine Leautey s’est enlisé. Une nouvelle piste dévoilée ces dernières heures, par La Mise Au Vert, mènerait vers un défenseur du SC Bastia. D’après la source, l’AS Saint-Etienne a fait part de son intérêt pour Kévin Van Den Kerkhof.

Le latéral droit du club corse ne serait pas insensible à l’intérêt de l'ASSE, malgré des intérêts en Ligue 1 et à l'étranger. Pour recruter le joueur de 27 ans, Saint-Etienne doit sortir le grand jeu, car il est lié à Bastia jusqu’en juin 2026 et sa valeur marchande est estimée à 2 millions d'euros sur Transfermarkt.