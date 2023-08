Désireux de dégraisser son effectif, le PSG cherche à finaliser la vente d'un attaquant, et une grosse opération avec West Ham se profile à Paris.

Mercato PSG : Une réunion a eu lieu pour la signature de Hugo Ekitike

Malgré les 28,5 millions lâchés par le PSG pour s'offrir Hugo Ekitike l'été dernier, l'attaquant de 21 ans est déjà mis à la porte par ses dirigeants. Face à l'arrivée de Gonçalo Ramos, et à la possible venue de Randal Kolo Muani dans les jours à venir, Luis Campos a fait comprendre à l'ancien rémois qu'il n'entrait pas dans les plans de Luis Enrique cette saison, malgré des prestations abouties lors des matchs de préparation. En Europe, plusieurs clubs ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt, et un club anglais est en pole position ces dernières heures.

Selon les informations révélées par Foot Mercato ce mardi, une réunion a eu lieu entre Luis Campos et le directeur technique de West Ham, Tim Steidten, concernant Hugo Ekitike. Les discussions se seraient déroulées de façon positive, et les Hammers auraient indiqué qu'ils avaient la capacité de s'aligner sur le montant du transfert, ainsi que sur les prétentions salariales de l'attaquant français.

La vente d' Hugo Ekitike se rapproche, le joueur convaincu par West Ham

En parallèle de la réunion entre Luis Campos et Tim Steidten, West Ham a présenté le projet de jeu aux représentants d'Hugo Ekitike dans lequel serait inclus l'attaquant français. Là encore, l'échange a été constructif, et l'ancien rémois est convaincu par les arguments avancés par les dirigeants anglais.

Le dossier a donc pris une tournure extrêmement positive en l'espace de quelques heures, et il ne manque plus qu'un accord définitif entre toutes les parties pour boucler l'opération. Si cela venait à se confirmer, le PSG devrait récupérer une jolie somme d'argent qui pourrait servir pour financer l'arrivée de Randal Kolo Muani avant la fin du mercato estival.