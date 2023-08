Pas dans les plans de Luis Enrique, Hugo Ekitike devrait quitter le PSG cet été. Annoncé à l’OL, l’attaquant de 21 ans pourrait rejoindre la Premier League.

Mercato PSG : Hugo Ekitike refuse d’être utilisé comme monnaie d’échange

Arrivé au Paris Saint-Germain au cours du mercato estival 2022, Hugo Ekitike n’est jamais parvenu à se faire une place au sein de l’effectif des Rouge et Bleu. Placé sur la liste des départs, l’attaquant de 21 ans a été cité du côté de l’Olympique Lyonnais ce lundi. À la recherche d’un attaquant capable d’aider Alexandre Lacazette, les dirigeants lyonnais se sont renseignés sur la situation de l’international espoir français. D’après les informations du quotidien Le Parisien, John Textor et les Gones ont même envisagé l’idée d’un échange avec Bradley Barcola, le prometteur milieu offensif que le Paris SG veut absolument recruter cet été.

Toutefois, le journal régional explique que « l’opération ne devrait pas aboutir. D’abord, car John Textor a sondé la possibilité d’inclure Ekitike dans un éventuel transfert de Bradley Barcola. Une solution que l’attaquant du PSG ne souhaite pas voir se réaliser. Ce dernier ne souhaite en effet pas être inclus dans un deal et souhaite voir sa situation réglée indépendamment d’une éventuelle arrivée dans la capitale, une hypothèse aussi évoquée dans le cadre de négociations entre Paris et Francfort concernant Randal Kolo Muani. » Et cela tombe bien puisqu’un club anglais serait prêt à satisfaire le PSG pour s’attacher les services d’Ekitike cette saison.

West Ham proche de faire mouche pour Hugo Ekitike ?

Les choses semblent se préciser pour Hugo Ekitike. En effet, d’après les renseignements obtenus par le journal L’Équipe, West Ham serait très intéressé par le profil du jeune attaquant du Paris Saint-Germain. Des pourparlers seraient d’ailleurs déjà en cours entre les deux dirigeants des deux clubs. Désireux de s’offrir les services d’un nouvel avant-centre, le club anglais serait disposer à faire une proposition dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat facilement atteignable et fixée à 35 millions d’euros, soit le montant déboursé par le PSG pour attirer Hugo Ekitike l’été passé. Toutes compétitions confondues, Hugo Ekitike n'a marqué que 4 buts en 33 matchs avec les Parisiens, pour seulement 3 réalisations en 25 rencontres de Ligue 1 lors de la saison 2022-2023.