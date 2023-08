La défenseuse centrale Aïssatou Tounkara, qui a rejoint les rangs du Paris Saint-Germain femme, s'est déjà mise au travail. Le club parisien a annoncé sa signature lundi, et la joueuse talentueuse n’a pas tardé avant de se mettre à la tâche.

Paris Saint-Germain : Aïssatou Tounkara venue relever le niveau

Après les transferts de Katarzyna Kiedrzynek, Viola Calligaris, Nicole Payne, Thiniba Samoura, et Ana Vitoria, le PSG a ajouté une nouvelle recrue de qualité à son effectif en la personne d'Aïssatou Tounkara, en provenance de Manchester United. Cette internationale française, âgée de 28 ans, revient en France après une saison en Angleterre, où elle a disputé un nombre limité de matches (6) pour les Red Devils. Avant son passage en Angleterre, Tounkara avait passé quatre saisons à l'Atlético Madrid.

Ce retour aux sources est d'autant plus significatif que Tounkara avait déjà porté les couleurs du Paris FC de 2010 à 2018 (alors connu sous le nom de FCF Juvisy Essonne), où elle a laissé son empreinte dans le football français. Le contrat de Tounkara avec le PSG court jusqu'en juin 2025, et elle devrait jouer un rôle clé dans la défense de l'équipe. Sa polyvalence et son expérience seront des atouts précieux pour les féminines du Paris Saint-Germain.

Dans une déclaration au site officiel du club, Aïssatou Tounkaraa exprimé sa joie de rejoindre le PSG, en soulignant l'importance de revenir dans la ville où elle est née et a grandi. Elle a également salué le club pour son ambition et son effectif talentueux, tout en exprimant son désir de contribuer aux succès futurs de l'équipe.

Des attentes élevées au PSG

Le recrutement d'Aïssatou Tounkara renforce encore davantage la compétitivité des Féminines du Paris Saint-Germain et suscite des attentes élevées pour la saison à venir. Les supporters parisiens ont de quoi être enthousiastes alors que le club continue de bâtir une équipe féminine forte et compétitive. La joueuse s’est aussitôt mise au travail comme le démontrent ses premières images publiées par le club parisien. Aïssatou Tounkara est née à Paris le 16 mars 1995. Depuis son enfance, elle évolue au poste de défenseuse centrale.