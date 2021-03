OM Mercato : Florian Thauvin vers l’Atlético de Madrid ?

Publié par ALEXIS le 31 mars 2021 à 13:50

En fin de contrat à l’ OM en juin 2021, Florian Thauvin est libre de s’engager avec le club de son choix en ce moment. Plusieurs clubs, dont l’Atlético de Madrid, sont à l’affût pour le recruter. Le club espagnol cherche en effet à combler le possible transfert de Marcos Llorente, annoncé sur le départ cet été.

OM : Florian Thauvin très courtisé

Florian Thauvin n’a toujours pas renouvelé son contrat expirant le 30 juin 2021 à l’ OM. Jorge Sampoli souhaite pourtant l’avoir dans son équipe la saison prochaine. « Je considère Florian comme un grand joueur […] J’espère pouvoir compter sur lui. Car c’est un joueur déterminant », a déclaré le nouvel entraîneur des Phocéens en conférence de presse, récemment. L’ailier de 28 ans ne serait pas insensible à l’intérêt que lui porte le successeur d’André Villas-Boas. Selon Estadio Deportivo, il serait intéressé par une prolongation de son bail avec l’Olympique de Marseille. Toutefois, les négociations pour une éventuelle nouvelle signature s’annoncent compliquées, car le champion du monde se montre très exigeant. Il réclamerait entre e 4 et 4,5 M€ par saison avant de signer. Un montant qui aurait tempéré l’intérêt de certains de ses courtisans : l'Atalanta Bergame, l'AC Milan, Leicester City ou encore le FC Séville.

Le plan de Simeone pour attirer l'ailier à l'Atlético

Contrairement à ces quatre clubs, Atlético de Madrid veut profiter de la situation contractuelle de Florian Thauvin selon les informations de Ok Dario le club madrilène est en embuscade pour l’enrôler librement dès l’ouverture du mercato estival. Dans le plan de Diego Simeone, le N°26 de l’ OM a le profil pour remplacer Marcos Llorente, courtisé par le PSG et de grosses écuries en Premier League. Les exigences du Tricolore ne seraient pas un souci pour les Colchoneros si l’on en croit la source. Cependant, ils ne passeront à l’offensif pour le recruter que si Marcos Llorente est transféré. Florian Thauvin a disputé 37 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Il a joué 29 matchs en Ligue 1 pour 8 buts et 7 passes décisives. Il a également pris part à 6 rencontres en UEFA Champions League.