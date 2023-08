Comme pressenti et annoncé plus tôt, une signature importante en défense a été bouclée au Stade Rennais, ce mercredi.

Mercato Stade Rennais : Adrien Truffert prolonge son contrat au SRFC

Formé au Stade Rennais et lancé en Ligue 1 en 2020, Adrien Truffert est devenu un joueur majeur du club breton. Alors que son contrat initial était encore valide jusqu’en juin 2025, il a été prolongé d’une saison supplémentaire. Dans un communiqué officiel, le SRFC a officialisé la signature du défenseur de 21 ans. « Au club depuis 2015, Adrien Truffert a prolongé ce mercredi son contrat avec son club formateur. »

Après deux saisons pleines et régulières sous le maillot Rouge et Noir, le N°3 de l’équipe de Bruno Genesio a été récompensé de sa progression et ses performances. Il avait justement été convoqué pour la première fois en Équipe de France, le 25 septembre 2022 contre le Danemark. Blessé à la cheville en fin de saison dernière, le natif de Liège (Belgique) a rejoué en Ligue 1 contre le RC Lens, dimanche (1-1), après 5 mois.

Adrien Truffert : « C’est la récompense de tout le travail effectué jusqu’ici »

Il se réjouit de s’inscrire dans la durée à Rennes. « C’est la récompense de tout le travail effectué jusqu’ici. Je compte un certain nombre de matchs pour mon âge (114 matchs professionnels toutes compétitions confondues) et j’espère encore en jouer beaucoup d’autres avec le Stade Rennais. C’est toujours une fierté de porter ce maillot », a déclaré Adrien Truffert.

Président exécutif et Directeur général au Stade Rennais, Olivier Cloarec a apprécié la signature du piston droit : « Après Jeanuël Belocian, Lorenz Assignon et Désiré Doué, nous prolongeons Adrien Truffert. Nous sommes toujours très heureux de continuer avec un jeune du club […]. C’est un joueur qui a un vrai potentiel. Malgré les nombreuses sollicitations dont il a fait l’objet, il a choisi de poursuivre avec le SRFC, afin de mener à bien nos ambitions. En plus de prolonger un bon joueur, nous pouvons compter sur un garçon à l’état d’esprit irréprochable. »