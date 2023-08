Selon les dernières informations, l'OM a présenté une offre significative pour la signature de l'attaquant argentin Joaquín Correa de l’Inter Milan. Selon plusieurs sources, le club phocéen débourserait 2 millions d'euros pour les frais de prêt de ce talentueux joueur, en plus d'une clause d'option d'achat s'élevant à 10 millions d'euros.

Mercato Inter Milan : Joaquín Correa à l’OM pour un total de 12M€

La proposition audacieuse de 2M€ de l'OM pour renforcer son effectif et viser des succès futurs serait couronnée de succès. Cependant, ce n'est pas tout. La clause d'option d'achat de 10 millions d'euros deviendra automatiquement contraignante si l'Olympique de Marseille parvient à se qualifier pour la prestigieuse Ligue des Champions lors de la saison 2024/2025.

Cette condition ajoute une dimension captivante à l'accord potentiel, car elle aligne les intérêts du joueur et ceux du club sur un objectif commun. Si l'OM réalise une performance exceptionnelle, le transfert de Joaquín Correa serait ainsi garanti de manière permanente, consolidant ainsi l'avenir de l'équipe marseillaise.

La vente de Joaquín Correa à l’OM en bonne voie

Toutefois, avant que cet accord ne devienne réalité, il reste quelques étapes à franchir. Selon les sources desquels Fabrizio Romano, un accord formel pourrait être conclu dès ce jeudi, à condition que tout se déroule comme prévu. Les négociations entre les parties impliquées semblent être sur la bonne voie, mais dans le monde du football, rien n'est certain tant que la signature finale n'est pas apposée.

Joaquín Correa, qui est un ancien joueur de la Lazio Rome, a déjà fait ses preuves en Serie A Italienne dans 3 différents clubs et possède un talent indéniable. Auteur de 41 matchs et 3 buts toutes compétitions confondues la saison passée, son arrivée à Marseille pourrait apporter un élan majeur à l'équipe et ravir les supporters de l'OM. L'ancien joueur du Séville FC et de l'Estudiantes est un joueur expérimenté qui devrait apporter beaucoup au club phocéen.

Ce transfert potentiel est suivi de près par les amateurs de football du monde entier, et l'annonce d'un accord officiel jeudi serait une étape majeure dans cette saga du mercato estival. Restez à l'écoute pour toutes les mises à jour concernant cette transaction passionnante.