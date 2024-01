Ecarté des pelouses depuis plusieurs mois, Joaquin Correa va signer son grand retour sur les pelouses ce weekend, au grand bonheur de Gennaro Gattuso.

OM : La galère offensive marseillaise

L'Olympique de Marseille est l'un des clubs les plus dépouillés de Ligue 1 en raison de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en cours en Côte d'Ivoire. Le club phocéen est offensivement affaibli par plusieurs départs à la grande déception de Gennaro Gattuso, contraint de bricoler pour faire face aux échéances importantes. La galère offensive marseillaise s'est encore fait remarquer lors du nul 1-1 concédé face à Strasbourg. Un match au cours duquel les Marseillais ont montré toutes leurs limites offensives avec seulement huit tirs contre deux petits tirs cadrés. Pour ne rien arranger à la situation, l'unique but phocéen de la rencontre était une œuvre de Samuel Gigot, un défenseur central. Ce qui affiche la sècheresse d'un secteur offensive en panne, pendant que Gattuso et ses hommes doivent défier Rennes en seizième de finales de Coupe de France.

Joaquin Correa, un retour qui tombe à bien

A côté de la galère de l'Olympique de Marseille, c'est sans doute la nouvelle qui devrait réjouir l'entraineur du club. Alors qu'il attend toujours d'autres renforts cet hiver, le technicien italien enregistre le retour à la compétition de Joaquin Correa. Blessé de longue date, l'attaquant argentin devrait pouvoir reprendre la compétition dès ce week-end. Depuis sa blessure à la cheville survenue le 30 novembre 2023, il n'a plus rejoué. Mais Joaquin Correa a repris l'entrainement collectif ces derniers jours. L'international argentin peut même déjà courir tout en reprenant progressivement le rythme comme on pouvait le voir sur les images sur les réseaux sociaux. Son retour qui se précise est une très bonne nouvelle pour l'OM. L'ancien de l'Inter Milan viendrait ainsi donner un nouveau souffle à un secteur offensif visiblement en panne.

Agé de 29 ans, Joaquin Correa compte seulement 11 matchs sous les couleurs de l'OM, depuis qu'il est arrivé sur la Canebière. L'Argentin n'a disputé que 544 minutes, pas assez pour exprimer pleinement son potentiel avant de choper une vilaine blessure. Son retour tombe au bon moment puisqu'il peut profiter des nombreuses absences pour se refaire une place.