Toujours en négociations avec l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani, les dirigeants du PSG vont devoir se montrer convaincants.

Mercato PSG : Le Paris SG propose 70M€ pour Randal Kolo Muani

Après avoir enregistré les arrivées de 9 renforts cet été, dont Marco Asensio, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain veut boucler son recrutement estival avec les signatures de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Concernant le premier, l’Eintracht Francfort a déjà repoussé une première offre de 65 millions d’euros transmise par le club de la capitale française.

Désireux de s’attacher les services de Kolo Muani, le Paris Saint-Germain serait prêt à revenir à la charge avec un second chèque de 70 millions d’euros plus des bonus. Mais selon la presse étrangère, ce montant ne devrait pas convaincre les décideurs de Francfort.

L’Eintracht Francfort réclame 100M€ pour Kolo Muani

D’après les renseignements recueillis par le journaliste Florian Plettenberg, la direction de l’Eintracht Francfort se montre intraitable dans les discussions avec le PSG concernant un transfert de Randal Kolo Muani. Le spécialiste de Sky Sport Allemagne assure notamment que l’actuel 8e de Bundesliga exige toujours 100 millions d'euros pour libérer l’international français de ses quatre années de contrat restants.

Toujours selon la même source, le club allemand aurait d’ores et déjà fait comprendre au PSG qu’il n’accepterait pas l'intégration de Hugo Ekitike dans la transaction et exclurait également toute idée d’un accord à 90 millions d’euros, bonus compris. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont donc prévenus : ce sera 100 millions d’euros ou rien pour Randal Kolo Muani.

Emballé à l'idée de faire son retour en Ligue 1 pour former un trio avec ses coéquipiers de l’Équipe de France, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, l’ancien buteur du FC Nantes, a déjà signifié à ses dirigeants son envie de rejoindre uniquement le Paris SG. Mais la partie est encore loin d'être gagnée.