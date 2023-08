Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid, s’est exprimé sur la venue de Kylian Mbappé. Et selon ses propros, le PSG peut être tranquille pour cet été.

Mercato PSG : Kylian Mbappé n’ira pas au Real Madrid cet été

Les supporters du Paris Saint-Germain peuvent être sereins concernant leur attaquant vedette Kylian Mbappé. Présent en conférence de presse ce jeudi, Carlo Ancelotti a ouvertement annoncé que le mercato estival du Real Madrid était terminé. Le coach italien des Merengues s’est montré ferme, assurant notamment que son équipe est au complet et qu’elle n’a plus besoin de renfort.

« Une nouvelle recrue ? Non, j'exclus ça. C’est non à 100%. C'est fini, j'écarte toute nouvelle recrue avant la fermeture du marché, l'équipe est bouclée », a déclaré Carlo Ancelotti, qui a même expliqué que Vinicius Jr allait devoir s’adapter et s’améliorer pour jouer dans l’axe de l’attaque, signe qu’aucune arrivée de Kylian Mbappé n’est programmée à Madrid d’ici le 1er septembre. À Paris, Nasser Al-Khelaïfi et les siens s’activent pour prolonger l’attaquant de 24 ans.

Kylian Mbappé vers une prolongation avec le Paris SG ?

En effet, slon les informations divulguées ce jeudi par Sky Sports, les dirigeants du Paris Saint-Germain et les représentants de Kylian Mbappé seraient en ce moment en négociations pour une prolongation de contra jusqu’en juin 2025.