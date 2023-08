Comme annoncé ces derniers jours, le PSG a envoyé l’un de ses jeunes attaquants en prêt en Italie. Barré par la concurrence, Noha Lemina rejoint la Sampdoria.

Mercato PSG : Noha Lemina prêté à la Sampdoria de Gênes

Très en vue lors de la tournée estivale en Asie, le jeune Noha Lemina ne va pas rester cette saison au Paris Saint-Germain. Barré par la rude concurrence au sein de l’équipe première de Luis Enrique, l’attaquant de 18 ans a accepté de rejoindre un autre club pour poursuivre sa progression. Annoncé dans plusieurs clubs locaux et étrangers, le petit frère de l’international gabonais Mario Lemina a préféré quitter la Ligue 1 pour s’offrir sa nouvelle expérience à l’étranger.

Ce jeudi matin, le Paris Saint-Germain a annoncé le départ de son prometteur milieu offensif à à la Sampdoria de Gênes. Preuve que les Rouge et Bleu comptent sur lui pour l’avenir, Noha Lemina a été prêté au club italien sans aucune option d’achat. « L’attaquant Noha Lemina évoluera à l’UC Sampdoria, club de Serie B italienne, dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Après avoir débuté le football à la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), Noha Lemina a rejoint l’association du Paris Saint-Germain à l’âge de 9 ans. Il a ensuite intégré le Centre de Préformation puis le Centre de Formation du club.

En juillet dernier, il a participé à la tournée des Rouge et Bleu au Japon, débutant la rencontre face à Al-Nassr et entrant en cours de match contre Cerezo Osaka, l’Inter Milan et Jeonbuk Hyundai. Le Paris Saint-Germain souhaite une très belle saison à Noha sous ses nouvelles couleurs », indique le PSG sur son site.