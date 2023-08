Pour renforcer le couloir gauche de l’équipe de Pierre Aristouy, le FC Nantes tente la signature d'un ancien défenseur du SRFC.

Mercato FC Nantes : Le FCN a bouclé 4 signatures ce mois-ci

Moins actif depuis le début du mercato estival, le FC Nantes a accéléré ces dernières semaines. Lamine Diack (milieu défensif, 22 ans) et Ronaël Pierre-Gabriel (arrière droit, 25 ans) ont été les premières recrues du FCN. Ils sont arrivés respectivement d’Ankaragücü (Turquie) et de Mayence (Bundesliga). Ils ont été suivis par Douglas Augusto (milieu de terrain, 26 ans), Marquinhos (ailier droit, 20 ans) et Adson (milieu offensif, 22 ans), dont la signature a été officialisée mercredi.

Mais après deux journées de championnat, marquées par autant de défaites contre Toulouse (1-2) et Lille (2-0), le FC Nantes a évidemment besoin de se renforcer encore plus. Des défaillances ont été constatées à des postes par Pierre Aristouy et son staff. Et la direction sportive des Canaris a désormais une semaine devant elle pour rectifier le tir, avant la fermeture du mercato.

Nantes s'active pour le transfert de Faitout Maouassa

Au poste de piston gauche, Nantes pense à Faitout Maouassa (25 ans), selon les informations de L’Équipe. Son profil correspondrait à celui recherché pour renforcer le poste occupé par Quentin Merlin (21 ans) lors des deux premières journées de Ligue 1. « En quête d'un latéral gauche pour enrichir la rotation avec Quentin Merlin, le FC Nantes s'intéresse au profil de Faitout Maouassa », informe le quotidien sportif. L’ancien défenseur du Stade Rennais devrait venir concurrencer l’international Espoir français (5 sélections).

Pour rappel, il est sous contrat au Club Bruges jusqu'en 2025 et vaut 6 millions d’euros sur le marché des transferts. La saison dernière, Faitout Maouassa avait été prêté au Montpellier HSC. Il avait réussi son passage sous le maillot des Pailladins. Le défenseur avait pris part à 33 matchs (23 titularisations) en Ligue 1 pour 5 buts isncrits et 5 passes décisives délivrées.