Débarqué l'été dernier au Stade Bollaert, Elye Wahi peine à s'imposer au RC Lens, au point d'attirer les sifflet de ses propres supporters.

RC Lens : Elye Wahi sifflé par le Bollaert

Auteur d'une saison explosive à Montpellier avant de signer au Racing Club de Lens contre 45 millions d'euros l'été dernier, Elye Wahi est encore loin de retrouver ses standards habituels. L'attaquant international espoirs français est en pleine galère chez les Sang et Or. Depuis son arrivée au club, le joueur de 21 ans n'a marqué que deux buts contre une passe décisive en 12 matchs. Sa prestation de ce dimanche, lors de la défaite contre l'AS Monaco en 32e de finale de la Coupe de France, n'a fait que confirmer la mauvaise passe de Wahi. De quoi attirer la colère des supporters qui n'ont pas manqué l'occasion de le siffler alors qu'il quittait la pelouse du Stade Bollaert. Une situation qui n'a pas été du goût de Franck Haise, qui l'a fait savoir au terme de la rencontre.

Franck Haise vole au secours de Elye Wahi

La dure soirée qu'a vécue Elye Wahi n'a pas échappé à son entraîneur. Franck Haise a d'ailleurs tenu à indiquer que lui et le jeune attaquant se parlent régulièrement. Mais la réaction des supporters, face à la situation très critique que traverse le joueur, est encore indigne au point où l'entraîneur artésien ne s'est pas privé du plaisir de descendre ses propres supporters coupables d'avoir sifflé le natif de Courcouronnes. « S’ils pensent que siffler un jeune joueur est la meilleure manière pour lui donner de la confiance et le rendre fort… ils ne sont pas très intelligents », a-t-il lancé dans un ton plein de déception. Mené par deux fois, le RC Lens a dû remettre les compteurs à l'heure grâce à Faitout Maouassa et Florian Sotoca, avant de perdre aux tirs au but face à l'AS Monaco.