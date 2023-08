À une semaine de la fin du mercato, Marco Verratti semble s’éloigner de plus en plus du PSG. Un transfert du milieu italien pourrait intervenir rapidement.

Mercato PSG : Marco Verratti poussé vers la sortie à Paris

Arrivé à l’été 2012, Marco Verratti se dirige vers un départ du Paris Saint-Germain cet été. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain de 30 ans ne semble pas entrer dans les plans du nouvel entraîneur Luis Enrique, qui ne l’a pas convoqué pour les deux premiers matches de Ligue 1 face à Lorient (0-0) et Toulouse (1-1).

Alors que plusieurs clubs qataris et saoudiens font le forcing pour obtenir la signature de l’international italien, Daniel Riolo assure que le départ du joueur est déjà actée dans l’esprit des dirigeants parisiens. Alors que Marco Verratti n’a pas été candidat pour le poste de capitaine du PSG, le journaliste de RMC Sport a révélé dans L’After Foot de mercredi soir que « c’est normal, il va quitter le club. Il ne voulait pas être capitaine. » Aux dernières nouvelles, le départ de Verratti serait quasiment actée dans l’esprit des dirigeants et le montant du transfert serait même déjà connu.

Marco Verratti transféré pour 60M€ ?

Après onze années de bons et loyaux services, Marco Verratti s’apprête à faire ses adieux au Paris Saint-Germain. L’optimisme serait même de mise quant au départ du Petit Hibou de Paris d'ici la fin du mercato le 1er septembre. D’après les renseignements de La Gazzetta dello Sport, le PSG serait bien décidé à faire table rase du passé pour se projeter vers de nouveaux horizons. Après Lionel Messi, Sergio Ramos et Neymar, c’est au tour de Verratti de vider ses casiers dans le vestiaire des Rouge et Bleu.

Al-Hilal, qui a recruté Neymar il y a quelques jours, et Al-Ahli proposeraient chacun 45 millions d’euros pour récupérer le coéquipier de Kylian Mbappé, mais le Paris SG réclame 80 millions d’euros pour lui délivrer un bon de sortie. Pour autant, une indemnité de transfert autour de 60 millions d’euros pourrait permettre de trouver un accord dans ce dossier. Dans le viseur de plusieurs clubs saoudiens, Verratti est aussi annoncé avec insistance depuis plusieurs jours au Qatar, où il pourrait retrouver son ancien partenaire parisien Abdou Diallo à Al-Arabi.