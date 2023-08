L’ASSE n’a pas pu conclure une importante signature pendant ce mercato. Un joueur inscrit en tête de la liste du club donne les raisons de cet échec.

Mercato ASSE : Loïc Perrin justifie les signatures n'ayant pas abouties

Pendant ce mercato estival, l’ASSE a été repoussé par plusieurs joueurs et/ou leur club respectif, surtout des cibles prioritaires. Loïc Perrin avait évoqué un mercato difficile pour lui et son équipe. « On sait que c'est toujours compliqué. On est confronté à pas mal de refus, soit des joueurs, soit des clubs. Il y a des négociations qui avancent et qui s'arrêtent du jour au lendemain. Forcément, on n'est pas les seuls sur ces joueurs-là. On est en concurrence avec d'autres clubs. C’est la loi du mercato », avait avoué le coordinateur sportif de Saint-Etienne, avant le début de la saison. Une saison démarrée avec seulement deux recrues : Ibrahim Sissoko (avant-centre) et Dylan Batubinsika (défenseur central).

Mercato : Antoine Leautey était d'accord pour un transfert à l'ASSE

Antoine Leautey, l’une des cibles de premier choix de l’ASSE, fait partie des nombreux joueurs dont le club ligérien n’a pas pu arracher la signature. Dans un interview avec le site Ma Ligue 2, il confirme que Saint-Etienne était également son choix en début du mercato. Cependant, la donne a changé quand le nouvel entraineur d’Amiens SC, Omar Daf est arrivé et lui a fermé la porte de sortie. « C’était soit Saint-Etienne ou Amiens. J’avais des sollicitations, mais j’avais dit que c’était entre ces deux clubs », a-t-il révélé.

« Au début, la porte était ouverte à un départ, mais avec l’arrivée du coach et une discussion avec les dirigeants, je ne voulais pas partir en guerre contre le club », a expliqué le polyvalent ailier. Finalement, Antoine Leautey a prolongé son contrat à Amiens d’une saison, jusqu’en 2026, et assure qu’il ne le regrette : « Ici, tout se passe bien avec les supporters et sur le terrain, donc cela m’allait bien de continuer ».

Saint-Etienne est passé aussi à côté d'Alexandre Mendy !

Contrairement à l’ASSE (2 défaites et 1 victoire), Amiens SC fait un début de saison canon, avec 3 victoires consécutives. Antoine Leautey et le club Picard sont co-leaders du championnat avec le SM Caen. Parlant du Stade Malherbe, son actuel buteur, Alexandre Mendy (3 buts en 3 journées), était aussi une cible prioritaire de l’ASSE. Comme Leautey, son transfert chez les Verts a échoué.