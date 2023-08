Priorité de Luis Enrique au PSG, au même titre que Randal Kolo Muani, le milieu offensif Bradley Barcola aurait annoncé sa décision à la direction de l’OL.

Mercato PSG : Bradley Barcola veut absolument rejoindre Paris cet été

À une semaine de la fermeture du marché des transferts, le dossier Bradley Barcola pourrait s’accélérer dans les prochains jours. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le milieu offensif de 20 ans aurait fait comprendre à sa direction qu’il entend bien quitter les rangs de l’OL cet été pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport assure ce vendredi que Bradley Barcola a annoncé à son entraîneur Laurent Blanc, ainsi qu’à sa direction qu’il souhaite quitter les Gones.

Après un entretien avec Luis Enrique, l’international espoir français aimerait signer à Paris pour jouer au quotidien avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Toutefois, les dirigeants des deux clubs ne sont pas encore parvenus à un accord pour son transfert. Même s'il n'y a aucun accord avec le club de la capitale, l’ailier lyonnais a manifesté son envie de rejoindre le PSG et les choses devraient s’accélérer dans les jours à venir.

Le Paris SG négocie toujours avec l’OL pour Bradley Barcola

Excédés par les incessants changements de prix auquel s’adonnaient les dirigeants de l’OL, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos avaient récemment quitté la table des négociations pour le transfert de Bradley Barcola. Mais L’Équipe a annoncé ce vendredi que les Rouge et Bleu ont repris contact avec les Gones pour le jeune coéquipier d’Alexandre Lacazette. L'entraîneur de l'OL, Laurent Blanc, en conférence de presse ce jour, a avoué que son attaquant était perturbé sur la question de son avenir.

« Je sens qu'il est ici, mais est-ce que tout son esprit est ici ? Je n’en sais rien. Mettez-vous deux secondes à sa place, ça peut perturber. Vous pouvez être impacté par ça et la réponse est oui, il est impacté. Il est jeune, à nous de faire en sorte qu’il soit le moins impacté possible. C’est sur le terrain qu’il doit donner des réponses et pas ailleurs. J’en ai encore parlé avec lui ce matin.

Vous ne saurez pas ce que je lui ai dit. On dirait qu’il n’y a qu’à Lyon qu’il y a un joueur de 20 ans qui est contacté par un grand club, avec un environnement autour et l’agent qui fait son travail. Il faut attendre la fin du mercato », a déclaré le technicien français. Reste maintenant à savoir comment va se terminer ce feuilleton.