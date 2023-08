Non, Florentino Perez ne va pas quitter la présidence du Real Madrid et le communiqué diffusé à cet effet le montre bien. Nasser Al-Khelaïfi en revanche va bien sentir le dirigeant espagnol qui travaille toujours à lui piquer Kylian Mbappé à moindres frais.

Le départ de Florentino Perez du Real Madrid n'est pas prévu

Une curieuse rumeur sur l’avenir de Florentino Perez au Real Madrid FC à récemment fait irruption dans la presse. Celle-ci est tombée alors que le PSG a du mal à se défaire de la grosse pression exercée sur lui par le dirigeant espagnol dans le dossier du transfert de Kylian Mbappé. Le buteur français veut quitter le PSG à la fin de la saison qui vient de débuter afin de rejoindre le Real Madrid gratuitement.

La direction parisienne a tenté toutes les approches sans grand succès. Dans un premier temps, le PSG a cherché à négocier avec son attaquant dès réception de son courrier de sa non-activation de l’option d’une année de contrat divulgué par l’Equipe. Face à l’emballage médiatique qui s’est emparé de cette affaire, le Paris Saint-Germain a sorti les muscles.

Dans un premier temps, Nasser Al-Khelaïfi, le président du club, a affirmé que Kylian Mbappé devait signer un nouveau contrat au risque d’être vendu cet été. Pour pousser la pression plus loin, le club de la capitale a écarté un moment l’attaquant de sa tournée de présaison en chine, mais l’a réintégré dès le début de la saison en Ligue 1.

Nasser Al-Khelaïfi bien menacé dans le dossier Mbappé

Clairement, le Paris SG et son président Nasser Al-Khelaïfi ont perdu du crédit sur ce dossier tenu de main de fer par Florentino Perez. C’est dans cette ambiance qu’une folle rumeur annonçant le départ du président madrilène a circulé, rumeur que le club espagnol n’a pas laissée prospérer plus longtemps. Un communiqué du Real Madrid FC a fait savoir que "Ces rumeurs sont totalement fausses et obéissent à des intérêts qui n'ont rien à voir avec la réalité".

Alors que le mercato estival tire à sa fin et que le Real Madrid n’a toujours envoyé aucune offre répondant aux attentes du Paris SG, l’impression que Florentino Perez va arriver à ses fins face à Nasser Al-Khelaïfi se traduit en réalité. Dirigeant espagnol compte bien offrir Kylian Mbappé gratuitement au Real avant d’un jour quitter ses fonctions.