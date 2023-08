Alors qu'il a quitté le PSG il y a quelques mois maintenant, un ancien grand défenseur central du PSG devrait rebondir en Turquie durant ce mercato.

Mercato PSG : Sergio Ramos se rapproche de Galatasaray

Sans club depuis la fin de son aventure au PSG, Sergio Ramos a eu du mal à trouver une écurie où rebondir cet été. Cependant, l'international espagnol (180 sélections) semble toucher au but, puisqu'il devrait rallier la Turquie, où le Galatasaray serait plutôt intéressé à l'idée d'enregistrer le renfort du champion du Monde 2010, comme l'explique AS. Le joueur pourrait débarquer dans les prochaines heures à Istanbul, pour signer son contrat avec son nouveau club.

Ainsi, malgré les approches de clubs saoudiens, mais également de franchises américaines de MLS, Sergio Ramos reste en Europe, et pourra donc continuer de participer aux compétitions européennes avec le club turc, qui dispute actuellement les barrages pour la qualification en Ligue des Champions, et qui jouera, à minima, la Ligue Europa. De plus, l'ancien joueur du Real Madrid pourra également retrouver Mauro Icardi, qui a été vendu au Galatasaray par le PSG cet été, et qui animera le jeu offensif stambouliote.

Sergio Ramos va toucher 10 millions d'euros de salaire

À 37 ans, Sergio Ramos pourrait donc s'offrir un nouveau défi du côté de Galatasaray. Non conservé par Nasser al-Khelaifi, le joueur a ensuite eu du mal à retrouver un club, malgré l'intérêt de riches clubs saoudiens. Au final, l'Espagnol devrait parapher un contrat d'un an, assorti d'une option pour une année supplémentaire avec le club stambouliote.

En Turquie, le joueur devrait toucher environ 10 millions d'euros par saison, soit environ ce qu'il gagnait déjà lors de son passage au PSG. Une belle somme certes, mais qui est assez loin du jackpot que Sergio Ramos aurait pu toucher s'il avait accepté les propositions des clubs saoudiens, un peu plus tôt durant ce mercato estival.