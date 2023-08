Priorité de Luis Enrique sur cette fin de mercato estival, l’ailier prometteur de l’OL, Bradley Barcola, a fait un grand pas vers une signature au PSG.

Mercato PSG : Bradley Barcola a annoncé à Laurent Blanc son envie de départ

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Bradley Barcola veut changer d’air et quitter les rangs de l’Olympique Lyonnais durant ce mercato estival. Auteur de six mois fantastiques la saison passée, le milieu offensif de 20 ans est dans les plans de plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Chelsea et Manchester City. Vendredi, RMC Sport a confirmé que l’international espoir français a réclamé son départ auprès de son entraîneur Laurent Blanc ainsi que de son club. Même s’il n’y a pas encore d’accord avec le Paris SG, le jeune coéquipier de Corentin Tolisso aimerait jouer avec Kylian Mbappé dès cette saison.

« Bradley Barcola s’est entretenu avec son entraîneur Laurent Blanc et sa direction ce vendredi pour demander un départ. L’ailier polyvalent a manifesté son envie d’aller à Paris même si aujourd’hui il n’a aucun accord avec le club de la capitale », explique le média sportif, qui précise que « pour le moment, le PSG et Lyon n’arrivent pas à s’entendre et à trouver un accord. Les discussions entre les deux directions sont en cours. Si un accord est trouvé, ce qui n’est pas le cas pour le moment, la suite pourrait aller très vite entre le joueur de 20 ans et le PSG. » Pour un ancien de la maison parisienne, Barcola gagnerait à rejoindre l’effectif du club de la capitale.

L’appel de Jérôme Rothen à Bradley Barcola pour son avenir

Dans son émission « Rothen s’enflamme » sur RMC Sport, Jérôme Rothen a ouvertement conseillé à Bradley Barcola de quitter l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le collectif du Paris Saint-Germain, l’endroit idéal pour le révéler davantage aux yeux de l’Europe et du sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps.

« Aujourd'hui, j'espère pour lui que ça va se faire parce que ça va être très compliqué à Lyon. Avec ce genre de discours 'je veux partir maintenant', si tu restes les supporters vont te recevoir. La pression va être encore plus forte, elle y est déjà à Lyon dans une équipe qui est moyenne (…) Je lui souhaite de trouver un accord avec le PSG assez vite », a déclaré l’ancien international français. Selon les derniers échos, les dirigeants des deux clubs sont déjà en négociations et l’affaire pourrait se régler contre un chèque compris entre 40 et 50 millions d’euros.