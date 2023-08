Le mercato de l'OM devient complètement fou. Après Joaquin Correa, le président phocéen Pablo Longoria boucle l'arrivée d'un latéral droit.

Mercato OM : Accord total pour l'arrivée de Michael Murillo

Décidément, l'Olympique de Marseille ne s'arrête jamais. Après avoir tout juste enregistré l'arrivée de Joaquin Correa, Pablo Longoria détient un accord avec un latéral droit. Il s'agit de Michael Murillo, qui évolue au RSC Anderlecht. Cet international panaméen (65 sélections, 6 buts) sort d'une saison prometteuse : en 29 rencontres de championnat, il a été l'auteur de 3 buts et 3 passes décisives. Voilà un profil intéressant pour concurrencer Jonathan Clauss, titulaire au poste à Marseille.

D'après RMC Sport, l'accord serait total entre les différentes parties. Le joueur de 27 ans a donné son feu vert pour rejoindre les Phocéens, tandis que les clubs se sont mis d'accord sur un transfert sec. Michael Murillo devrait signer un contrat de 3 ans avec le club français. Le montant de l'opération est lui estimé à 2,5 millions d'euros selon La Provence.

Malgré Murillo, l'OM n'est pas rassasié

Alors que la direction devrait prioriser le dossier Murillo, d'autres discussions sont en cours. L'OM est en contact avec le FC Lorient pour un éventuel échange entre Isaak Touré et Bamo Méïté. Le premier sort d'un prêt plutôt enrichissant à l'AJ Auxerre, où il a disputé 19 matchs depuis le mois de janvier (un but). À 20 ans, le défenseur central français n'entre pas dans les plans de Marcelino pour la nouvelle saison. Le second, âgé de 21 ans, est apparu dans 19 rencontres de Ligue 1 depuis la saison dernière. Titulaire contre le PSG et Nice, il figure comme l'une des promesses du club breton.

Pour le moment, le deal reste encore flou. De nouvelles informations devraient éclaircir les zones d'ombre. En attendant, l'OM a réglé le cas Alexis Sanchez. Après des semaines de doute sur son avenir, l'attaquant chilien a confirmé son départ via une publication Instagram. Comme pressenti, il s'est engagé dans la foulée à l'Inter Milan. Le joueur de 34 ans a signé un contrat d'un an avec la formation italienne, dont il avait déjà porté les couleurs entre 2019 et 2022.