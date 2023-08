Après avoir annoncé la fin du mercato du Real Madrid, fermant ainsi la porte à une arrivée de Kylian Mbappé du PSG, Carlo Ancelotti a remis le couvert.

Mercato PSG : Carlo Ancelotti n’attend plus de renfort cet été

Présent en conférence de presse jeudi, Carlo Ancelotti a annoncé la couleur pour cette fin de mercato estival du côté du Real Madrid. Alors que beaucoup d’observateurs et de supporters s’attendent à voir Kylian Mbappé débarquer chez les Merengues d’ici le 1er septembre, le technicien italien assure que son équipe est au complet.

« Une nouvelle recrue ? Non, j'exclus ça. C’est non à 100%. C'est fini, j'écarte toute nouvelle recrue avant la fermeture du marché, l'équipe est bouclée », a déclaré Carlo Ancelotti, qui a même expliqué que Vinicius Jr pourrait évoluer dans un rôle de numéro 9 cette saison. Et le coach madrilène ne semble pas vouloir changer d’avis sur le sujet.

Kylian Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid cet été

Après la courte victoire du Real Madrid contre le Celta Vigo, vendredi soir, Carlo Ancelotti a confirmé sa position sur cette dernière ligne droite du mercato estival. L’entraîneur du Real Madrid assure que son groupe est au complet et qu’il n’a pas besoin de recruter, notamment dans le secteur offensif, qui a perdu Karim Benzema cet été.

« L'équipe est complète. Nous pouvons gagner sans Vinicius, sans Benzema, sans Courtois, sans Militao. Notre attaque est complète. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous marquons des buts sans Benzema et Vinicius », a confié le successeur de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid. Kylian Mbappé sait donc à quoi s’attendre concernant une arrivée à Madrid cet été. Aux dernières nouvelles, le capitaine de l’équipe de France serait en négociations avec sa direction pour une prolongation de courte ou longue durée avec le PSG.