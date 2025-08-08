Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un buteur allemand

Les dirigeants du Stade Rennais ciblent un attaquant allemand pour ce mercato estival. Le joueur est en difficulté en Allemagne.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne un Allemand

La direction du Stade Rennais bouge maintenant pour frapper de jolis sur le marché des transferts. Les nombreux départs actés dès l’ouverture de ce mercato estival ont créé assez de vide au sein de l’équipe rennaise. Les dirigeants rennais se concentrent désormais sur les arrivées. Le tacticien du club breton, Habib Beye a annoncé qu’au moins trois recrues devront poser leurs valises au Roazhon Park. Le directeur sportif du club, Loïc Désiré a trouvé un attaquant en Allemagne.

Lire aussi : Stade Rennais : Une offre tombe pour Gauthier Gallon !

Selon les dernières infos, le Stade Rennais pense sérieusement à Timo Werner. Révélé au RB Leipzig, l’attaquant allemand a longtemps été vu comme un crack. Sa vitesse, son sens du but, son explosivité… tout séduisait. En 2020, Chelsea l’achète. À ce moment-là, sa cote grimpe jusqu’à 80 millions d’euros. Mais la suite déçoit. À Chelsea, Werner peine à s’imposer. En 2022, il retourne à Leipzig.

À voir

INFO Mercato PSG : Ilya Zabarnyi attendu à Paris ce weekend

Lire aussi : Stade Rennais : Mikayil Faye de retour en Espagne ?

Le déclic n’arrive pas. Même un prêt à Tottenham ne change rien : les stats restent faibles, le joueur loin de son meilleur niveau. Rennes, pourtant, tente le coup. Le salaire serait lourd. Les garanties, minces. Mais si Werner retrouve son tranchant, alors les défenses de Ligue 1 pourraient vite souffrir. Les pensionnaires du Roazhon Park pourraient dégainer une offre officielle pour le joueur dans les prochaines semaines.