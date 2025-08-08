INFO Mercato : L’OM tente un deal top secret à Milan !

L’OM n’a pas encore terminé son mercato. La direction marseillaise est même passé à l’offensive pour Ismaël Bennacer, en transmettant une nouvelle offre secrète à l’AC Milan.

Mercato : L’OM transmet une offre secrète pour Ismaël Bennacer

L’Olympique de Marseille poursuit ses efforts sur le mercato. Sa sixième recrue estivale, Timothy Weah, étant officialisée, le club repart à l’attaque. L’OM veut encore deux à trois recrues supplémentaires, notamment en défense et au milieu de terrain.

Pour étoffer son entrejeu, la direction marseillaise a même déjà une préférence en ligne de mire. Il est question d’Ismaël Bennacer. L’entraîneur Roberto De Zerbi s’emploie à le faire revenir. Plusieurs médias confirment cette tendance, le milieu de terrain algérien demeure une priorité pour l’OM.

L’AC Milan maintient sa position initiale

En toute discrétion, le club de Pablo Longoria a même récemment soumis une nouvelle proposition à l’AC Milan pour Ismaël Bennacer. Il s’agit d’une option de prêt avec option, indique Marc Mechenoua, journaliste pour Le Parisien. Si les détails de cette offre n’ont pas été révélés, les Rossoneri campent toujours sur leur position.

Marseille revient à la charge pour Ismaël Bennacer. L’OM a transmis une offre de prêt avec option d’achat pour le milieu de terrain franco-algérien. Milan attend un transfert sec pour un montant situé entre 10 et 15 millions d’euros. #MercatoOM — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) August 8, 2025

Ils attendent au moins 10 à 15 millions d’euros avant de céder leur milieu de terrain De son côté, l’OM continue de mener des discussions en coulisses, se préparant à un nouvel assaut pour Ismaël Bennacer. Ce dernier étudie également d’autres options à l’étranger. Al-Ittihad tente notamment de l’attirer en Arabie Saoudite. La bataille pour sa signature se poursuit donc en coulisse.