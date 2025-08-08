INFO Mercato PSG : Ilya Zabarnyi attendu à Paris ce weekend

Timide depuis le début du mercato estival, le PSG appuie désormais sur l’accélérateur. Après Lucas Chevalier, dont l’officialisation est attendue, Ilya Zabarnyi fait lui aussi un grand pas vers le club de la capitale, qui a trouvé un accord avec Bournemouth pour le défenseur central ukrainien.

Mercato PSG : Accord total pour Ilya Zabarnyi

Après plus de deux mois de pourparlers, le Paris Saint-Germain est parvenu à un accord total avec Bournemouth pour le transfert du défenseur central Ilya Zabarnyi. Sous contrat avec le club anglais jusqu’en juin 2029, le joueur de 22 ans va s’engager en faveur du PSG contre un chèque de 63 millions d’euros + des bonus pouvant atteindre 67 millions d’euros, selon Fabrizio Romano.

Formé au Dynamo Kiev, Zabarnyi s’est très tôt imposé comme titulaire en Premier League ukrainienne avant de rejoindre Bournemouth à l’été 2023 pour 22,7 millions d’euros. Malgré son jeune âge, le natif de Kiev compte déjà plus de 30 sélections avec l’Ukraine et plus de 60 matches de Premier League. Solide dans les duels, propre à la relance, il correspond parfaitement au profil du défenseur moderne souhaité par Luis Enrique. D’après l’Insider Sacha Tavolieri, Ilya Zabarnyi arrive effectivement au Paris Saint Germain.

« Accord total trouvé ce vendredi entre AFC Bournemouth et le PSG pour un montant de €70M bonus compris. 5 ans de contrat », assure le journaliste belge. Il reste encore des détails à régler avant de finaliser l’opération, mais cela devrait se faire rapidement. Luis Enrique souhaitant avoir le joueur à sa disposition le mercredi prochain pour la finale de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham.

Le défenseur central ukrainien vient donc pour apporter de la solidité et pourra rapidement se rendre utile dans l’effectif des Rouge et Bleu. Aux dernières nouvelles, Zabarnyi est attendu à Paris ce weekend pour passer sa visite avant de signer son contrat jusqu’en juin 2030.

Le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport précise que Bournemouth a trouvé un terrain d’entente avec le défenseur de Lille, Bafodé Diakité, pour un contrat de cinq ans. Le footballeur franco-guinéen de 24 ans va remplacer Zabarnyi chez les Cherries, qui vont débourser 40 millions d’euros pour le recruter.