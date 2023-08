Placé dans le viseur de plusieurs clubs européens, notamment le PSG, le Real Madrid, Arsenal, Rayan Cherki a pris une décision concernant son avenir à l’OL.

Mercato PSG : Rayan Cherki enflamme le marché des transferts

Promu à un bel avenir et déjà considéré comme le digne héritier de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki fait l’objet d’une cour assidue de la part de plusieurs grands clubs européens. Si le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Arsenal, Manchester City et le Bayern Munich ont été régulièrement associés au milieu offensif de 20 ans au début du mercato d’été, Newcastle United, Aston Villa et West Ham continuent toujours de tenter leur chance pour l’international espoir français. Mais selon les derniers échos sur ce dossier, le protégé de Laurent Blanc ne semble pas disposé à tourner le dos à son club formateur cet été.

Rayan Cherki ne veut pas quitter l’OL cet été

Contrairement à Castello Lukeba, parti au RB Leipzig contre un chèque de 30 millions d’euros, ou encore Bradley Barcola, qui veut rejoindre le Paris Saint-Germain, Rayan Cherki n’est pas du même avis. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le coéquipier d’Alexandre Lacazette aurait décidé de rester à l’Olympique Lyonnais, à en croire les informations du quotidien L’Équipe.

Le journal sportif explique que le natif de Lyon veut rester encore au moins une saison au sein de son club formateur. Titulaire depuis l’arrivée de Laurent Blanc, Cherki apprécie sa relation avec son nouvel entraîneur, qui lui accorde toute sa confiance. Malgré l’intérêt de plusieurs grands d’Europe, il veut donc rester et poursuivre sa progression sous les ordres de Laurent Blanc, dont il apprécie également l’exigence au quotidien.