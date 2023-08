À cinq jours de la fin du mercato estival et toujours associé au Real Madrid, l’attaquant du PSG Kylian Mbappé est sorti du silence sur les réseaux sociaux.

Mercato PSG : Kylian Mbappé manifeste son attachement au Paris SG

Auteur d'un doublé et d’une performance XXL contre le RC Lens (3-1), samedi soir, au Parc des Princes, Kylian Mbappé a fait passer un message clair sur son avenir à court terme avec le Paris Saint-Germain. Alors que certaines rumeurs laissaient entendre que le capitaine de l’équipe de France devait prendre la parole après le match pour annoncer éventuellement son départ de Paris pour le Real Madrid, le partenaire d’Ousmane Dembélé n’a rien fait de tout cela.

Cependant, l’enfant de Bondy a bien brisé le silence, mais sur les réseaux sociaux et sa manière à lui. En effet, sur son compte Instagram, Kylian Mbappé a publié une photo de sa célébration avec des émoticônes rouge et bleu comme légende. Une façon très claire pour manifester son attachement au Paris SG, club avec le club il veut disputer la saison 2023-2024. Et le message a été reçu 5 sur 5 du côté du Real Madrid. Au lendemain de la rencontre contre les Sang et Or, le champion du monde 2018 a envoyé un autre signe fort de son attachement au Paris SG.

Kylian Mbappé aux côtés des U19 du Paris SG

À moins d’une semaine de la fermeture du mercato estival, un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid ne semble plus du tout à l’ordre du jour. Alors que des négociations sont en cours avec ses représentants pour une prolongation de son contrat, qui expire en juin 2024, Mbappé multiplie les gestes d’amour envers le club de la capitale française. Ce dimanche, l’ancien partenaire de Lionel Messi a assisté à la victoire de l’équipe U19 du Paris SG contre Valenciennes. Après plusieurs semaines de bras de fer suite à la décision du joueur de partir en tant qu’agent libre l’été prochain, la réconciliation semble désormais totale entre Nasser Al-Khelaïfi et le clan Mbappé.