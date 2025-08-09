ASSE : Top départ de la mission remontée pour Saint-Etienne

L’ASSE entame sa saison face au Stade Lavallois, ce samedi. L’objectif du club stéphanois est unique : la remontée immédiate en Ligue 1. Eirik Horneland montre la voie pour l’atteindre.

L’ASSE met les moyens pour remonter en Ligue 1 immédiatement

L’ASSE affronte le Stade Lavallois lors de la première journée de Ligue 2, ce samedi, au stade Francis Le Basser (20h). C’est le début d’une longue saison qui va s’étendre jusqu’en mai 2026. Dans cette compétition, l’objectif de l’équipe est bien clair. Surpris par la relégation, les dirigeants stéphanois visent le retour des Verts dans l’élite rapidement.

Lisez aussi : Mercato ASSE : La solution trouvée pour Joshua Duffus

Pour ce faire, ils ont dégagé les moyens financiers pour renforcer l’équipe d’Eirik Horneland. À trois semaines de la fin du mercato estival, Kilmer Sports Ventures a déjà dépensé exactement 19 millions d’euros dans le recrutement, selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt.

À voir

Mercato ASSE : La solution trouvée pour Joshua Duffus

Lisez aussi : Mercato ASSE : Une septième recrue signe à Saint-Etienne

Sept nouveaux joueurs ont été recrutés, en plus de Maxime Bernauer, Irvin Cardona et Pierre Ekwah, dont les transferts définitifs ont été actés à l’issue de leur prêt plus ou moins satisfaisant. L’AS Saint-Etienne attend encore d’autres renforts avant la fermeture du mercato, le 1er septembre 2025. Le budget de recrutement des Stéphanois est d’ailleurs envié par ses concurrents.

Horneland prévient : « Le simple nom de l’ASSE ne suffira pas à gagner des matchs »

Néanmoins, ce n’est pas suffisant pour permettre aux Verts d’atteindre le but principal. C’est l’avertissement glissé par Eirik Hornand à ses joueurs, en conférence de presse avant le premier de la saison. « On sait que ce ne sera pas facile, le simple nom de l’ASSE ne suffira pas à gagner des matchs », a-t-il prévenu d’emblée, après avoir rappelé que l’objectif est de « se relever » cette saison.

Lisez aussi : ASSE : La fin du mercato fixée pour Stassin et Davitashvili

En provenance de la Ligue 1 et dotés d’un budget qui traduit clairement l’ambition du club, les Verts sont forcément un sérieux concurrent pour la montée. « On doit prendre conscience qu’on est un gros club de notre championnat et que les équipes de Ligue 2 vont nous attendre de pied ferme. On est désormais en face d’un nouveau défi ! » a passé comme consignes l’entraîneur norvégien.

À voir

ASSE Mercato : Laval envie le recrutement de Saint-Etienne

Lisez aussi : Mercato ASSE : Ça s’accélère pour un départ majeur !

L’entame de la saison est en effet capitale pour l’AS Saint-Etienne. Elle doit faire une forte impression à ses adversaires pour les places qualificatives pour la Ligue 1, dès cette première journée du championnat face aux Lavallois à Laval.

Lisez aussi : ASSE : La fin du mercato fixée pour Stassin et Davitashvili

À voir

MERCATO PSG : 130M€ ! Liverpool fait douter Al-Khelaïfi !

« Il faudra être à la hauteur de cette rencontre. […]. L’équipe atteindra sûrement son meilleur rendement à l’automne, mais il s’agit de prendre des points dès le début de la saison. Je veux nous voir dominateurs et entreprenants offensivement. On devra faire preuve de concentration, de maturité… », a indiqué Eirik Horneland.