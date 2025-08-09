MERCATO PSG : 130M€ ! Liverpool fait douter Al-Khelaïfi !

Ces derniers jours, plusieurs médias ont annoncé un intérêt de Liverpool pour Bradley Barcola. Très intéressé par l’attaquant du PSG, le club anglais serait prêt à faire une folie pour le recruter cet été. Une situation qui commence à faire réfléchir Nasser Al-Khelaïfi et les siens. Explications.

Mercato PSG : Liverpool insiste pour Bradley Barcola

Malgré ses 21 buts et 21 passes décisives en 64 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, Bradley Barcola n’est pas un titulaire indiscutable au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain par Luis Enrique. Une situation qui alerte plusieurs autres grands clubs européens. Pour autant, les dirigeants du PSG ne comptent pas vendre l’attaquant de 22 ans.

Le journal L’Équipe rapporte à cet effet que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont fixé un prix de 100 millions d’euros pour décourager Liverpool, qui se montre vraiment insistant pour Barcola. Après avoir cédé Luis Diaz au Bayern Munich pour 70 millions d’euros et alors que l’Arabie Saoudite fait les yeux doux à Darwin Nunez, les Reds ont placé l’international français en haut de la liste de leurs besoins offensifs pour ce mercato estival.

Le journaliste Loïc Tanzi explique notamment que les exigences du Paris SG ne sont pas de nature à refroidir les ardeurs de Liverpool, qui serait même prêt à miser entre 120 et 130 millions d’euros pour l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Un montant important pour un joueur acheté 45 millions d’euros il y a deux ans. Une situation qui met dans l’embarras Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

Le PSG prêt à vendre Barcola pour Rodrygo ?

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola pourrait ne pas aller au terme de son engagement avec le PSG. Courtisé par Liverpool, le natif de Lyon pourrait faire l’objet d’une offensive d’envergure d’ici la fin du mercato estival. D’après Fabrizio Romano, les décideurs parisiens penseraient notamment à Rodrygo pour remplacer éventuellement le Français.

Ce dossier fait réfléchir Nasser Al-Khelaïfi concernant l’avenir de Barcola. Le président du PSG se poserait des questions sur l’idée de vendre Bradley Barcola pour aller chercher l’attaquant brésilien de 24 ans au Real Madrid. Surtout que Florentino Pérez ne réclamerait que 100 millions d’euros pour laisser partir le compatriote de Marquinhos. Reste à voir comment va se terminer ce feuilleton.