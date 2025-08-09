Mercato ASSE : Le retour de Pierre Ekwah enfin fixé

Absent à l’ASSE depuis son transfert définitif de Sunderland, Pierre Ekwah va rejoindre les Verts, mais après la fermeture du mercato probablement.

Absent à Saint-Etienne, Ekwah suit un programme individualisé à Paris

Malgré la relégation en Ligue 2, l’ASSE n’a pas perdu de temps pour recruter Pierre Ekwah, qui a été crédité d’une bonne saison sur le plan individuel. Le club stéphanois a déboursé 6 millions d’euros pour recruter définitivement le milieu défensif à Sunderland AFC, à l’issue de son prêt payant estimé à 1 million d’euros.

Mais contre toute attente, il refuse de rejoindre les Verts. Le Franco-Ghanéen souhaite quitter l’AS Saint-Etienne, car il ne veut pas jouer en Ligue 2. Alors que ses agents s’attellent à lui trouver un nouveau club, la direction du club stéphanois lui a fermé la porte de sortie. Eirik Horneland a affirmé qu’il compte sur les services de Pierre Ekwah pour viser la remontée en Ligue 1.

Cependant, la confiance de l’entraîneur des Verts n’a pas fait bouger le joueur le 23 ans. Il a séché toute la préparation estivale entamée le 19 juin. Alors que la Ligue 2 démarre ce samedi 9 août, L’Équipe apprend qu’il se prépare à Paris où il suit « un programme individualisé », dans la perspective de son transfert de l’ASSE, avant la fin du mercato fixée au 1er septembre 2025.

L’ASSE va récupérer Pierre Ekwah après la fin du mercato

En effet, les responsables du club stéphanois ont décidé de ne pas aller au clash avec le natif de Massy (Essonne), mais plutôt d’attendre la fermeture du marché des transferts pour le récupérer. Selon les indiscrétions en interne, son probable retour est espéré après la trêve internationale de septembre.

« Dans leur bon droit, les dirigeants de Pierre Ekwah n’ont pas la volonté d’aller au bras de fer, de le sanctionner ni de le revendre d’ici la fin de l’été. Ils lui accordent du temps et se montrent plutôt optimistes quant à la probabilité de voir le gaucher reprendre son poste de sentinelle », explique le quotidien sportif.

Pour rappel, le VfB Stuttgart en Bundesliga et le Betis Séville en Espagne sont intéressés par le profil de la recrue de l’AS Saint-Etienne.