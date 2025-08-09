Mercato PSG : Premier entraînement pour Lucas Chevalier !

Son transfert en provenance du LOSC contre un chèque de 55M€ n’est pas encore officialisé, mais Lucas Chevalier est déjà à l’entraînement avec le PSG.

Mercato : Lucas Chevalier a signé avec le PSG

L’officialisation n’est plus qu’une question d’heures. Priorité de Luis Enrique au poste de gardien de but, Lucas Chevalier quitte les rangs du LOSC Lille pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Après un accord total entre les dirigeants parisiens lillois et parisiens pour une opération à 40 millions d’euros plus 15 millions d’euros de bonus, le portier de 23 ans a passé avec succès sa visite médicale ce vendredi.

Lucas Chevalier a ensuite paraphé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030 en faveur des Champions de France et d’Europe. Et selon le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport, « Lucas Chevalier s’entraîne pour la première fois avec le Paris Saint-Germain ce matin. » Le nouveau gardien des Rouge et Bleu a pris part à la séance collective de ce samedi à 10h30 avec ses nouveaux coéquipiers, au Campus PSG, à Poissy.

Une information confirmée par le quotidien L’Équipe. De très bons augures alors que l’entraîneur espagnol compte d’ores et déjà titulariser l’international français face à Tottenham pour la Super Coupe d’Europe ce mercredi soir du côté d’Udine, en Italie. Lucas Chevalier arrive pour remplacer Gianluigi Donnarumma, dont le contrat expire en 2026 et qui refuse de prolonger aux conditions fixées par le club. L’officialisation ne devrait plus tarder.