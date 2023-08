En difficulté en ce début de saison, l’OL va affronter le PSG dimanche prochain. Pour ce choc, Laurent Blanc va compter sur un nouveau renfort.

Mercato OL : Ernest Nuamah présent avec Lyon pour affronter le PSG

Laurent Blanc a mis fin au suspense dans le dossier Ernest Nuamah. Annoncé chez plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, l’ailier de Nordsjaelland va s’engager en faveur de l’Olympique Lyonnais. Selon l’entraîneur des Gones, l’international ghanéen de 19 ans devrait être présent dans le groupe qui va défier la séduisante équipe du Paris SG en clôture de la 4e journée de Ligue 1, dimanche prochain, au Groupama Stadium.

« On ne pourra pas récupérer beaucoup de joueurs, même si on aura peut-être quelques bonnes surprises concernant le mercato », a déclaré Laurent Blanc avant d’annoncer l’arrivée d’Ernest Nuamah. « Ernest, il est à Lyon. Et il sera à Lyon. Il va nous emmener ce qu'il sait faire, il est plein de gaz, plein de jus, et il va apporter de la concurrence devant, ça va être une très bonne chose pour nous », a ajouté le technicien cévenol.

Grosse pression sur Lyon dans le dossier Ernest Nuamah

Dimanche, le directeur sportif de Nordsjaelland, Jan Laursen, a fait un point sur les négociations avec les dirigeants de l’OL pour le transfert du jeune ailier ghanéen, Ernest Nuamah. Et le moins que l’on peut dire, c’est que le club danois attend des garanties financières qui ne sont pas encore totales.

« Bien sûr, nous aimerions que tout soit en place, mais il y a des formalités supplémentaires lorsqu'il s'agit d'un transfert d'une telle ampleur. Nous devons nous assurer que tout est en place à cent pour cent. Nous sommes très, très, très loin dans le processus et nous espérons que tout se mettra en place dans les jours à venir. Après tout, il ne reste que quelques jours avant la fermeture de la fenêtre. Nous avons fait notre part du travail et nous attendons maintenant que les dernières formalités soient remplies », a expliqué le dirigeant de Nordsjaelland dans des propos relayés par Olympique et Lyonnais. D’après les renseignements du quotidien L’Équipe, le natif de Kumasi va être prêté par Nordsjaelland à l’écurie de John Textor avec une option d'achat proche des 25 millions d’euros.