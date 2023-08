Bradley Barcola souhaite toujours rejoindre les rangs du PSG qui souhaite le recruter. Mais les négociations sont difficiles entre l’OL et le club parisien.

Mercato PSG : L’OL désormais ouvert à un départ de Bradley Barcola

Vendredi, RMC Sport a confirmé que Bradley Barcola s’est entretenu avec son entraîneur Laurent Blanc et sa direction pour demander un départ. L’ailier polyvalent de 20 ans « a manifesté son envie d’aller à Paris même si aujourd’hui il n’a aucun accord avec le club de la capitale », explique le média sportif, qui ajoute que pour le moment, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais n’arrivent pas à s’entendre et à « trouver un accord. Les discussions entre les deux directions sont en cours. » Et ce dimanche, Téléfoot révèle que les dirigeants lyonnais seraient désormais ouverts à un départ de l’international espoir français, mais l’affaire est encore loin d’être dite puisque John Textor se montrerait extrêmement gourmand pour son jeune ailier.

John Textor demande 60M€ pour Bradley Barcola

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Bradley Barcola fait le pressing auprès de sa direction pour quitter les rangs de l’OL durant cette dernière ligne droite du mercato estival. Face à l’intransigeance de son président John Textor, son agent Jorge Mendes travaille activement pour son transfert d’ici le 1er septembre. Le célèbre homme d’affaires portugais compte notamment sur les soucis financiers du club lyonnais pour faire craquer le propriétaire des Gones.

Mais il faudra se montrer très convaincant pour parvenir à déloger Barcola de Lyon. En effet, selon les renseignements obtenus par le média Get French Football News, Nasser Al-Khelaïfi propose 40 millions d’euros, mais John Textor réclame au moins 60 millions d’euros pour laisser partir le natif de Villeurbanne. Reste maintenant à savoir si les décideurs parisiens sont prêts à investir un tel montant pour le jeune protégé de Laurent Blanc. D’après Téléfoot, le PSG a ciblé un plan B, un autre ailier en cas d’échec de la piste Barcola.