Priorité de Luis Enrique, Randal Kolo Muani pourrait débarquer au PSG dans les prochaines heures. Un deal serait proche avec l’Eintracht Francfort.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani contre Hugo Ekitike ?

Déterminé à s’attacher les services de Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain aurait augmenté son offre et proposerait désormais 80 millions d’euros, bonus compris, à l’Eintracht Francfort. Déjà d’accord avec l’attaquant de 24 ans sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028, le champion de France en titre accélère pour finaliser rapidement l’opération, alors que le marché des transferts ferme ses portes dans cinq jours.

D’ailleurs, le journaliste Florian Plettenberg explique que l’avant-centre parisien Hugo Ekitike devrait être inclus dans la transaction pour aller remplacer son compatriote dans les rangs de l’équipe allemande. Les dirigeants de Francfort faisant de l’international espoir français de 20 ans sa cible prioritaire pour remplacer Kolo Muani dans le collectif de Dino Toppmöller.

« Hugo Ekitike est le principal candidat de l'Eintracht pour remplacer Kolo Muani. Le PSG a de nombreuses offres pour le joueur, mais ils les ont toutes rejetées pour l'instant - alors qu'il devrait le rejoindre. L'Eintracht recevra un prix spécial pour Ekitike + package de 80 millions d'euros pour RKM comme révélé. Ekitike est MAINTENANT l'un des finalistes de l'accord dans les prochains jours », assure le spécialiste mercato de Sky Sport Allemagne. De son côté, le club allemand maintient la pression sur Paris pour un règlement rapide de cette affaire.

L’Eintracht Francfort prévient Paris pour Randal Kolo Muani

À l’instar du Paris Saint-Germain, l’Eintracht Francfort semble aussi vouloir régler au plus vite le dossier Randal Kolo Muani. À quelques jours de la fermeture du mercato, le directeur sportif de la formation allemande, Markus Krösche, a envoyé un message clair sur la situation de l’ancien buteur du FC Nantes, assurant notamment qu’aucune évolution notable n’a été notée dans les discussions.

« La situation n’a pas évolué. Il est vrai que nous sommes trop éloignés l’un de l’autre pour le moment. Nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours », a déclaré le dirigeant de l’Eintracht. De son côté, l’entraîneur des Aigles a hâte de voir se terminer ce feuilleton. « Nous devrons attendre et voir. C’est bien pour nous tous quand le 1er septembre arrivera et qu’une décision sera prise. À Francfort ou vers Paris », a confié Dino Toppmöller. Pour rappel, l’Eintracht Francfort demande 100 millions d’euros pour laisser partir le natif de Bondy. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont donc prévenus.