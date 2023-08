Alors qu'il s'agit de l'un des gros dossiers du mercato parisien cet été, Bradley Barcola est encore à l'OL, et le PSG commence à s'impatienter.

Mercato PSG : Lassés, les Parisiens pourraient aller voir ailleurs

Cela fait déjà de nombreuses semaines que l'intérêt du PSG pour Bradley Barcola est connu de tous. En effet, les Parisiens ont multiplié les offres durant le mois d'août, sans jamais réussir à satisfaire John Textor, qui réclame désormais pas moins de 60 millions d'euros pour laisser partir le jeune attaquant lyonnais. Une somme astronomique, qui pourrait freiner Nasser al-Khelaifi, qui explore d'autres pistes en parallèle de celle menant aux Gones.

Bien que l'OL soit enfin ouvert à un transfert du jeune attaquant français, John Textor se montre très gourmand dans ce dossier, ce qui pourrait bien lui faire défaut, d'autant que le PSG étudie d'autres pistes pour un ailier, et se concentre également sur la piste Randal Kolo Muani. La somme demandée par l'Olympique Lyonnais pourrait ne pas correspondre au statut que souhaite donner le club de la capitale à Bradley Barcola en cas de transfert.

Après Bradley Barcola, Johan Bakayoko est dans le viseur du PSG

Alors que la piste menant à Bradley Barcola est de plus en plus délicate et que la clôture du mercato estival approche à grands pas, le PSG explore désormais des alternatives au jeune lyonnais. Pour ce faire, le club francilien lorgne du côté des Pays-Bas, où le jeune Johan Bakayoko, ailier belge de 20 ans, fait les beaux jours du PSV Eindhoven, et à notamment délivre 4 passes décisives en 3 matchs de qualification en Ligue des Champions.

La concurrence est très rude sur ce dossier, comme l'explique le journaliste Sacha Tavioleri, puisque Crystal Palace, Naples et Everton sont aussi sur les rangs pour le joueur du PSV. Toujours selon la même source, le Paris Saint-Germain pourrait rapidement passer à l'action et faire une offre de 25 millions d'euros, alors que le club d'Eredivisie en demande pas moins de 30 millions pour accepter de lâcher sa pépite belge.