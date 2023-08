Proche de perdre Jérémy Doku, le Stade Rennais a également reçu une première offre pour Arthur Theate, et travaille déjà sur sa succession.

Mercato Stade Rennais : Leipzig propose un prêt obligatoire de 30 millions d'euros

Les choses s'agitent au Stade Rennais dans le sens des départs. Actuellement en discussion avec Manchester City au sujet de Jérémy Doku, le SRFC pourrait également perdre Arthur Theate dans les prochains jours. Le défenseur belge, auteur d'une saison solide l'an dernier, est courtisé sur cette fin de mercato estival, et c'est le RB Leipzig qui est le premier club à passer à l'offensive. Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants allemands, qui ont récemment bouclé le dossier Castello Lukeba, ont formulé une première proposition au board rennais avec un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire à hauteur de 30 millions d'euros.

La source indique que le Stade Rennais doit donner une première réponse en début de semaine. En parallèle, Florian Maurice s'active en coulisse pour recruter un défenseur central en cas de départ d'Arthur Theate. Le média affirme à cet effet qu'un retour de Nayef Aguerd serait une possibilité au sein du club breton, même si cela paraît assez illusoire à l'heure actuelle. De son côté, Fabrice Hawkins explique que le directeur sportif du SRFC a sondé Victor Lindelöf, défenseur central de Manchester United. Toutefois, ce dernier se plaît en Angleterre, et son entraîneur compte sur lui cette saison. Un autre nom est également étudié par les Rouge et Noir, et mène à un joueur de Tottenham.

Davinson Sanchez, le nouveau coup de maître de Florian Maurice ?

Jusqu'à présent, le mercato estival réalisé par le Stade Rennais est peut-être l'un des meilleurs en Europe en terme de rapport qualité-prix. Après Ludovic Blas ou encore Enzo Le Fée pour un montant global de 35 millions d'euros, le SRFC est parvenu à acter la signature de Nemanja Matic contre seulement 2,5 millions d'euros, et Florian Maurice n'a pas l'intention de s'arrêter là. Le dirigeant rennais veut recruter un défenseur central expérimenté et se renseigne sur la faisabilité du dossier Davinson Sanchez, défenseur central de Tottenham.

En difficulté depuis plusieurs années, le joueur colombien, à qui il reste une seule année de contrat, est sur le départ des Spurs, et ce n'est pas la première fois qu'il est proposé au SRFC. Désormais, il fait partie des priorités de Florian Maurice, et une somme comprise entre 10 et 12 millions d'euros pourrait suffire à convaincre les dirigeants anglais.