Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, une star du PSG s'apprête à quitter le club. L'accord entre les différentes parties est imminent.

Mercato PSG : Paris et Al-Arabi sur le point de tomber d'accord

C'est une page de l'histoire du PSG sous l'ère QSI qui est en passe de se tourner dans les toutes prochaines heures. Arrivé au PSG en 2012, Marco Verratti ne devrait plus porter les couleurs parisiennes cette saison. Le milieu italien ne fait pas partie des plans de Luis Enrique, et les dirigeants parisiens travaillent depuis plusieurs semaines pour lui trouver un nouveau point de chute. Si Al-Hilal semblait tenir la corde dans un premier temps, c'est finalement au Qatar, et plus précisément à Al-Arabi, que le "Hibou" devrait poursuivre sa carrière.

Selon les informations révélées par RMC Sport, un accord entre les deux clubs est sur le point d'être trouvé. Désormais, c'est à Marco Verratti de trancher. Une chose est sûre, l'international italien a bien compris qu'il n'était plus désiré au sein du club de la capitale, et est ouvert à l'idée de quitter le Paris Saint-Germain cet été.

Le PSG devrait récupérer 45 millions d'euros

Concernant les indemnités de transfert, le média indique que le Paris Saint-Germain et Al-Arabi se seraient entendus sur un montant d'environ 45 millions d'euros, bonus compris. Une somme qui ne correspond pas aux attentes des dirigeants parisiens, eux qui voulaient au moins 60 millions d'euros pour laisser filer Marco Verratti.

Néanmoins, cela pourrait permettre au PSG d'avoir des ressources nécessaires pour boucler une dernière opération d'envergure dans les dernières heures du mercato estival. Le dossier le plus chaud concerne Randal Kolo Muani, où rien n'est encore acté malgré la tenacité des dirigeants allemands concernant le montant de l'opération. Mardi soir, Randal Kolo Muani a ouvertement demandé à l'Eintracht Francfort de le laisser rejoindre le Paris Saint-Germain, et est même prêt à faire l'impasse sur le barrage retour de la Conference League jeudi soir. Une attitude qui pourrait grandement faire les affaires du PSG.