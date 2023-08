Le FC Nantes s'apprête à signer libre un défenseur polyvalent, qui vient d'achever son contrat avec le Stade Brestois. Il devrait s'engager pour 4 ans.

Mercato FC Nantes : Jean-Kévin Duverne arrive au FCN

Après avoir bouclé la signature du défenseur central, Eray Cömert, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, le FC Nantes est sur le point de se renforcer encore plus en défense. Cette fois, avec l'arrivée d'un défenseur polyvalent, capable de jouer à plusieurs postes. Selon L'Équipe, Jean-Kévin Duverne est tout proche de signer libre quatre ans à Nantes, après avoir passé quatre saisons sous les couleurs du Stade Brestois.

Son profil polyvalent plaît particulièrement aux dirigeants des Canaris. "C’est vrai que c’est un peu ma marque de fabrique d’être polyvalent. Je peux jouer dans l’axe, comme sur les côtés, que ce soit à gauche ou à droite. Ça fait deux ans qu’on m’a replacé à gauche, je me suis adapté. À n’importe quel poste, l’important est de donner le maximum et d’avoir de bons résultats avec l’équipe", avait souligné Jean-Kévin Duverne dans une interview accordée à Made in Foot, en mai dernier.

Un leader sur le terrain

Formé au RC Lens, le défenseur franco-haïtien de 26 ans a très tôt attiré le regard de cadors anglais, comme Tottenham, Liverpool et Southampton. Finalement, il décide de signer son premier contrat professionnel en 2016 avec les Sang et Or. Arrivé à Brest en septembre 2019 contre 1,6 millions d'euros, il est mis capitaine par Olivier Dall'Oglio, mais progressivement perd sa place de titulaire.

L'arrivée de Michel Der Zakarian lors de la saison 2021-2022 lui permettra d'être à nouveau titulaire. Avec le Stade Brestois, il totalise en quatre saisons 121 matchs et 2 buts, toutes compétitions confondues. Jean-Kévin Duverne pourrait vite devenir un leader sur le terrain, comme il l'a été il y a quelques années. "Comme je faisais des bons matchs, les coachs me mettaient le brassard assez facilement, que ce soit en U17, U19 ou en CFA. J’avais porté le brassard et je l’avais aussi porté avec Lens avec Alain Casanova."