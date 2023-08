Après avoir acté la venue de Mama Baldé, l'OL a officialisé l'arrivée d'un nouvel attaquant, qui vient compenser le probable départ de Bradley Barcola.

Mercato OL : Lyon officialise l'arrivée d'Ernest Nuamah

L'Olympique Lyonnais accélère sur ces dernières heures de mercato estival. Désireux de renforcer le secteur offensif de Laurent Blanc, les dirigeants ont réussi à acter la venue de Mama Baldé en provenance de l'ESTAC. Révélation de la saison dernière en Ligue 1, l'attaquant de 27 ans, auteur de 12 buts inscrits en 34 matchs de championnat l'an dernier, va faire office de doublure à Alexandre Lacazette.

En parallèle, les discussions se poursuivent entre l'OL et le Paris Saint-Germain au sujet de Bradley Barcola. La dernière offre de plus de 45 millions d'euros formulée par Luis Campos a fait céder John Textor, et l'ailier français est attendu ce jeudi à Paris pour passer sa visite médicale. Une grosse perte pour le club rhodanien, qui a cependant déjà trouvé son remplaçant. Mercredi soir, l'Olympique Lyonnais a officialisé l'arrivée de la star ghanéenne, Ernest Nuamah, acheté par Molenbeek, et prêté dans la foulée à l'OL. Un montage rempli de malice signé John Textor.

L'OL fait un énorme coup avec Ernest Nuamah

L'Europe entière le voulait. Et personne n'aurait imaginé un seul instant l'OL être capable de le faire signer. En recrutant Ernest Nuamah sous la forme d'un prêt, l'Olympique Lyonnais frappe un grand coup sur ce mercato estival, et se donne enfin les moyens d'être à la hauteur en Ligue 1. Les hommes de Laurent Blanc sont à la peine jusqu'à maintenant, avec un seul point pris sur 9 possibles.

Le prochain rendez-vous aura lieu dimanche prochain face au PSG au Groupama Stadium, l'occasion pour les supporters de découvrir le talent d'Ernest Nuamah, et également de voir Bradley Barcola évoluer dans le camp d'en face.