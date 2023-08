Présent en conférence de presse à la veille du match entre le FC Nantes et l’OM, Marcelino a mis un coup de pression sur Azzedine Ounahi.

OM : Des débuts mitigés pour Azzedine Ounahi à Marseille

Arrivé à l’Olympique de Marseille l’hiver dernier en provenance d’Angers SCO, Azzedine Ounahi est considéré comme un joueur prometteur, capable de briller sous les couleurs phocéennes. Pourtant, malgré des débuts intéressants, le prodige marocain a encore du mal à se hisser à la hauteur des attentes placées en lui. Freiné par une grave blessure à l’orteil la saison dernière, Azzedine Ounahi est de retour dans le groupe phocéen cet été avec la ferme volonté de retrouver son meilleur niveau.

Sauf que le milieu de terrain peine encore à s’adapter aux nouvelles exigences de son entraîneur. Après trois titularisations sur le flanc gauche de l’équipe phocéenne, un poste qu’il découvre et qu’il a fini par gérer face à Reims (2-1) avec un joli but, le joueur de 23 a disparu du onze de départ de Marcelino. Cette relégation brutale sur le banc de touche suscite alors diverses spéculations sur son avenir. D’autant plus que plusieurs clubs étrangers s’activent pour le recruter.

Marcelino attend plus d'Azzedine Ounahi

Présent en conférence de presse ce jeudi, Marcelino est alors revenu sur la situation délicate d’Azzedine Ounahi et a laissé entendre qu’il compte toujours sur son joueur. Le technicien espagnol a dit tout le bien qu’il pensait du Marocain, de ses qualités intrinsèques et de sa polyvalence. Toutefois, il attend plus d’Azzedine Ounahi.

« C’est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes. À trois milieux, il peut être relayeur. À deux, on peut le voir dans l'axe. Mais il peut aussi jouer à gauche et à droite sur les ailes. Il doit apporter plus. J'essaie d'être juste », a déclaré Marcelino pour expliquer la gestion de son jeune milieu de terrain en ce début de saison. La réaction d’Azzedine Ounahi est désormais attendue sur le terrain.